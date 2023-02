i Autor: Shoeless/cc0/pixabay Jak dobrze znasz powiedzenia, w których występują zwierzęta? / zdjęcie ilustracyjne.

Ile punktów zdobędziesz?

QUIZ. W tych powiedzeniach brakuje nazwy zwierzęcia. Wystarczy uzupełnić puste miejsce

Lubisz rozwiązywać quizy językowe i uwielbiasz zwierzęta? To idealnie, bo ten quiz łączy w sobie oba elementy. Waszym zadaniem jest uzupełnienie podanych powiedzeń, w których brakuje nazwy zwierzęcia. Do wyboru macie trzy propozycje, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Dla utrudnienia sięgnęliśmy również po mniej znane powiedzenia. Dopasowanie do nich właściwej odpowiedzi sprawi Wam sporo problemów! Kto zdobędzie komplet punktów?