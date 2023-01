Matka skoczyła do rzeki ratować syna. 10-latek nie żyje. Trwają poszukiwania kobiety

Nazwy roślin bardzo często pojawiają się w przysłowiach, powiedzeniach czy tytułach. Quiz polega na dopasowaniu do podanego wyrażenia nazwy odpowiedniej rośliny albo pojęcia związanego z ogrodnictwem. Test składa się z piętnastu pytań, na które jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Nie chcemy jednak, żeby było za łatwo, dlatego niektóre z pytań są podchwytliwe, a zdobycie kompletu punktów wymaga skupienia i koncentracji. Uważni czytelnicy tego tekstu już sobie mogą dopisać jeden punkt dzięki małej podpowiedzi, którą w nim umieściliśmy. Do rozwiązania zostały jednak jeszcze inne pytania, więc do dzieła. Powodzenia!

QUIZ. W tych wyrażeniach brakuje nazwy rośliny. Zgadniesz o jakie słowo chodzi? Pytanie 1 z 15 Tytuł książki J. D. Salingera to "Buszujący w..." pokrzywach malinach zbożu Dalej

