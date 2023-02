Mężczyzna nie żyje. Jego żona trafiła do szpitala. Tragiczny pożar w Woli Śniatyckiej

Co mu odbiło?!

Do śmiertelnego pożaru doszło po godz. 3 nad ranem w Woli Śniatyckiej (pow. zamojski). - Drewniany budynek mieszkalny był cały objęty ogniem. Mieszkało w nim starsze małżeństwo, w wieku ok. 70 lat. Właścicielka została ewakuowana i przetransportowana z obrażeniami do szpitala. Niestety, podczas przeszukiwania pogorzeliska natrafiano na zwłoki mężczyzny – przekazał PAP dyżurny KW PSP w Lublinie Maciej Falandysz. W szczytowym momencie w akcji brało udział 8 zastępów straży pożarnej. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.

