niby tak niedawno...

QUIZ. To wydarzyło się w 2024 roku. Na pewno wszystko dobrze pamiętasz?

Ledwie się zaczął, a już go żegnamy, czyli rok 2024 właśnie dobiega końca! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was specjalny test, w którym przypominamy najważniejsze wydarzenia z Polski i ze świata, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesiącach. Oczywiście, postaraliśmy się, aby komplet punktów nie był zanadto łatwy do zdobycia, dlatego już pierwsze pytanie może lekko Was zaskoczyć (jakkolwiek uspokajamy, później będą też i prostsze). Minimum połowa punktów jest wręcz konieczna do uzyskania dla większości osób, jakkolwiek interesujących się otaczającym ich światem!