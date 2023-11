Lubelskie. Koszmar na drogach. Małżeństwo trafiło do szpitala. Mężczyzna zmarł

Najbardziej podchwytliwy quiz z geografii w historii. Te stolice mylicie najczęściej. Średni wynik to tylko 3/10!

W PRL mówił tak każdy! Pamiętasz te zwroty? QUIZ tylko dla odważnych. 12 punktów to mistrzostwo

QUIZ. Sobotnia ortografia. Te wyrazy na dyktandzie wywołują dreszcze uczniów. Jak się je pisze? Pytanie 1 z 10 Uzupełnij prawidłowo zdanie: Z okazji Black Friday w galerii handlowej znalazłem sweter w... super cenie super-cenie supercenie Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.