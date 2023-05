i Autor: shutterstock(5)

Aktorzy i aktorki

QUIZ. Kochasz filmy, ale tego o gwiazdach Hollywood mogłeś nie wiedzieć! 7/10 to ogromny sukces

QUIZ dla prawdziwych fanów kina i tych, którzy interesują się życiem prywatnym gwiazd Hollywood! Film to nie tylko wybitne role, ale również codzienność. Te nazwiska nie znikają z pierwszych stron gazet, ale akurat do tych informacji nie każdy dotarł! Wynik 7/10 będzie sporym sukcesem. Zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy szczęścia.