QUIZ. Co oznaczają te skróty? Wszystkie są związane z edukacją

W tym quizie pytamy Was o skróty. Będziecie potrafili zgadnąć, co one oznaczają? Dla ułatwienia wszystkie skróty dotyczą jednej dziedziny życia, a konkretnie edukacji. Sprawdźcie, co pamiętacie ze szkoły! Z pewnością większość z tych skrótów nie sprawi Wam problemów, ale w quizie znalazły się też pytania, nad którymi trzeba będzie mocno pogłówkować.