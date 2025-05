Atakował bezbronne seniorki. Do dwóch razy sztuka

Nowalijki można już kupić na targowiskach. Ceny zaskakują! "Nie ma co się bać"

Ten prezent na komunię zaszokował wszystkich. Kosztuje 160 tysięcy złotych! "To komunia czy ślub?"

15-latek potrącony na pasach. Chłopiec trafił do szpitala

Ten quiz to nie tylko zabawa, ale także okazja do poznania fascynujących faktów o naszej planecie, przyrodzie, technologii i ludziach, którzy przesuwają granice możliwego. Przygotowaliśmy 10 pytań, które sprawdzą Waszą wiedzę na temat niepobitych do dzisiaj rekordów.

Nie musisz być ekspertem, by dobrze się bawić – wystarczy ciekawość świata i chęć odkrywania jego tajemnic. Czy wiesz, gdzie znajduje się najdłuższy most, albo ile lat miał najstarszy człowiek w historii? Jeśli tak, to już masz dwa punkty, ale pozostałe pytania są równie trudne. Komplet punktów zdobędą tylko osoby posiadające nieprzeciętną wiedzę. Gotowy? Czas rozpocząć quiz i sprawdzić, ile naprawdę wiesz o rekordach świata!