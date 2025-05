Te programy oglądała cała Polska. W PRL-u były hitem

Kosmetyki z czasów PRL-u. Pastę Nivea i Zielone Jabłuszko miał każdy. Dziś byłyby do wyrzucenia!

Telewizja w czasach PRL-u. Propaganda w ramówce była normą

W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej telewizja nie była jedynie źródłem informacji czy rozrywki, była także narzędziem propagandy, kontrolowanym przez państwo. W większości domów znajdował się jeden odbiornik, często umieszczony w kuchni lub w salonie, przed którym gromadziła się cała rodzina, sąsiedzi, a czasem nawet znajomi z sąsiednich bloków. Programy nadawano zazwyczaj z przerwą w środku dnia, a pełna ramówka kończyła się jeszcze przed północą. Dziś takie funkcjonowanie telewizji z pewnością zaskakuje w szczególności młode osoby, lecz dekady temu było to normą.

Co oglądała Polska Ludowa? Te programy przyciągały całe rodziny przed ekrany

Telewizor w czasach PRL-u był poniekąd symbolem awansu społecznego i nowoczesności. Wiele polskich rodzin w latach 60. i 70. kupowało swoje pierwsze odbiorniki czarno-białe, potem dopiero przyszedł czas na kolorowe m.in. popularne Rubiny. Co jednak oglądano?

Dużym zainteresowaniem cieszył się "Dziennik Telewizyjny", który był głównym źródłem informacji. Emitowany zazwyczaj o 19:30 prezentował świat zgodnie z linią partii, czyli z silną dawką propagandy z pomijaniem istotnych faktów. Wśród młodszych widzów królowała bez wątpienia "Dobranocka", czyli bajki lub kreskówki przed snem.

PRL-owskie programy telewizyjne

Kultowe programy telewizyjne z czasów PRL

"Dziennik Telewizyjny" i słynne "Dobranocki" to jednak dopiero początek kultowych programów, które znajdowały się w PRL-owskiej ramówce. Popularnością cieszył się także m.in. "Kabaret Starszych Panów" (lata emisji: 1958-1966), gdzie do łez Polaków rozśmieszali Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. A czy pamiętacie "Pora na Telesfora"? Był to jeden z tych programów, który łączył humor z edukacją.

