Oto, komu będzie sprzyjać szczęście. Jeśli nie zagrasz w totolotka, będziesz ŻAŁOWAŁ. Czas niespodziewanych wizyt i miłosnych rozterek

Horoskop tygodniowy. Oto, co nadejdzie w ostatnim tygodniu maja

Horoskop tygodniowy na 25 - 31 maja: Baran

21.03-20.04

NIE STÓJ Z BOKU

Będziesz musiał zmierzyć się z jakąś sytuacją w swojej rodzinie. Dojdzie do sporu dwóch osób, które zazwyczaj są spokojne. Będziesz starał się nie wtrącać, twierdząc z uporem, że to nie twoja sprawa. Zaczniesz nawet błyskawicznie planować wyjazd.

RADA: Powinieneś mimo wszystko zaangażować się w ten rodzinny spór i opowiedzieć się po którejś ze stron. Wtedy konflikt się rozwiąże.

Horoskop tygodniowy na 25- 31 maja: Byk

21.04-21.05

ZAPLANUJ URLOP

Wakacyjne plany odkładasz każdego dnia na później! A tymczasem masz coraz mniejsze szanse na zarezerwowanie miejsca w wymarzonym miejscu na wypoczynek. Trzeba zakasać rękawy i brać się za planowanie urlopu. Pomoże ci w tym niespodziewany towarzysz podróży.

RADA: Osoba, która wyrazi chęć towarzyszenia ci na wyjeździe, jest doskonałym partnerem do podróży. Zobaczysz, że ma więcej zalet, niż być się tego spodziewał.

Horoskop tygodniowy na 25- 31 maja: Bliźnięta

22.05-21.06

ZAGRAJ W TOTOLOTKA

W tym tygodniu szczęście będzie ci sprzyjać jeszcze bardziej. Pomyślny czas może przerodzić się w czas wręcz idealny. Aby pomóc temu szczęściu, spróbuj zagrać na loterii. Masz duże szanse na wygraną, która zupełnie odmieni całe twoje życie.

RADA: Jeżeli będziesz dobrze planował swoje wydatki i swój wolny czas, uda ci się dostosować do nowych obowiązków. Potrafisz to zrobić.

Horoskop tygodniowy na 25- 31 maja: Rak

22.06-22.07

WIZYTA RODZINNA

Dowiesz się o tym, że ktoś długo nie widziany zamierza przybyć do twojego domu. Może to być nawet wujek z Ameryki. Potrzebuje dużo czasu, więc poświęć się i mu go zorganizuj, a odwdzięczy ci się w dwójnasób. Nie leń się, bo to wszystko ci się opłaci.

RADA: Przy płaceniu rachunków coś ci ostatnio umknęło. Przejrzyj papiery jeszcze raz, bo inaczej narobisz sobie niepotrzebnych zaległości w płatnościach.

Zobacz: Szczęście zapuka do drzwi osób mieszkających pod tym numerem mieszkania. Przepowiednia numerologiczna wskazuje boską łaskę i dobrobyt od fortuny

Horoskop tygodniowy na 25- 31 maja: Lew

23.07-22.08

SERCOWE ROZTERKI

I znowu masz wiele pokus! Chyba nie potrafisz długo wytrwać przy jednej partnerce. Co i rusz wybierasz sobie nowe obiekty namiętności. Jednak trzeba przyznać, że robisz to z wdziękiem i wszystko uchodzi ci na sucho, w dodatku tak będzie nadal.

RADA: Nie musisz teraz się niczym martwić, bo wszystkie sercowe rozterki, z jakimi będziesz miał do czynienia, będą pogodne. Od przybytku głowa nie boli!

Polecamy: Osoby urodzone tego dnia czeka najlepsze lato w życiu! Rozpali się latarnia szczęścia oświetlająca drogę do sukcesu. Przepowiednia numerologiczna wskazała dokładną datę

Horoskop tygodniowy na 25- 31 maja: Panna

23.08-23.09

NADEJDZIE SPOKÓJ

Po ostatnich zawirowaniach uczuciowych nie będzie śladu. Wszystko wróci do normy, bo przecież jest to zarówno w interesie partnera, jak i twoim własnym. Zrozumiecie to i porozumiecie się bez słów. Po prostu nie będziecie już wracać do tego trudnego tematu.

RADA: Wyciągnij z tych wydarzeń naukę na przyszłość. Robiłeś z igły widły i teraz sam doskonale to dostrzegasz. Musisz być bardziej otwarty i ugodowy.

Horoskop tygodniowy na 25- 31 maja: Waga

23.09-23.10

CZAS NA PLANY

To będzie kolejny tydzień pełen tak długo oczekiwanego jeszcze dość niedawno spokoju. To dobry czas na planowanie tego, co chcesz zrobić już w najbliższym czasie. Postaraj się też przyłożyć do porządków, bo ci się one przydadzą bardziej niż myślisz.

RADA: Nawet jeśli nie masz na nic ochoty i ogarnia cię lenistwo, musisz się przemóc i wrócić do lepszych nawyków. Wszystko to zaowocuje lepiej i szybciej, niż ci się na razie wydaje.

Horoskop tygodniowy na 25- 31 maja: Skorpion

24.10-22.11

NIEPOKÓJ MIŁOSNY

Będziesz się zastanawiać nad swoim związkiem. Czy ta osoba to ten jedyny lub ta jedyna? Rozterki mają pewne tło, które przed sam sobą będziesz ukrywać. Otóż podoba ci się pewna osoba z sąsiedztwa, a ty wcale nie chcesz się do tego przed sobą przyznać.

RADA: Nic bój się rozważać różnych możliwości, bo nic nie jest dane raz na zawsze. Zwłaszcza, że nie jesteś w gorącej wodzie kąpany i nie zamierzasz działać pochopnie.

Horoskop tygodniowy na 25- 31 maja: Strzelec

23.11-21.12

SPEŁNIENIE MARZEŃ

Jakiś czas temu postanowiłeś sobie, że spełnisz pewne swoje marzenie. I trzeba przyznać, że dążysz do tego z pewną konsekwencją, choć nie w wystarczającym tempie. W tym tygodniu coś pomoże twojemu szczęściu. Uda ci się zrealizować swój wymarzony cel.

RADA: Rzucaj wszystko i ruszaj tam, gdzie w tym tygodniu popchnie cię los. Zobaczysz, że tego nie pożałujesz, a taka szansa zdarza się może nawet tylko jeden raz w życiu.

Horoskop tygodniowy na 25- 31 maja: Koziorożec

22.12-20.01

TRUDNY WYBÓR

Będziesz się w tym tygodniu zastanawiał nad tym, jak powinieneś postąpić. Bliscy będą mieć wobec ciebie pewne bardzo określone oczekiwania, a ty już wcześniej coś obiecałeś komuś innemu. Będziesz musiał przyznać się rodzinie, że masz jednak inne plany.

RADA: Nie musisz aż tak się zamartwiać, bo to wcale nie jest aż tak istotna sprawa, jak ci się wydaje. Nie jesteś w tej sytuacji niezastąpiony, nie miej wyrzutów sumienia.

Horoskop tygodniowy na 25- 31 maja: Wodnik

21.01-20.02

NAGŁY ZWROT AKCJI

Gdy już wydawało się, że wszystko harmonijnie się ułożyło, nastąpi nieoczekiwany zwrot akcji! Ktoś będzie próbował odwrócić całą sytuację w taki sposób, by była dla niego korzystna. Możesz coś zdziałać tylko i wyłącznie konsekwencją i żelaznym uporem.

RADA: Nie możesz okazywać teraz słabości, nie ulegaj tej osobie ani nie idź na łatwiznę. Dobrze wiesz, jak powinieneś teraz działać i właśnie tego się trzymaj.

Horoskop tygodniowy na 25- 31 maja: Ryby

21.02-20.03

RELAKS I NATURA

W tym tygodniu los rzuci cię gdzieś na łono natury. Bardzo dobrze ci zrobi ten wypoczynek, bo ostatnio musiałeś załatwiać mnóstwo spraw naraz i robić coś, co tak naprawdę powinien był wykonać ktoś zupełnie inny. Teraz czeka cię zasłużony relaks i nagroda za te wszystkie trudy.

RADA: Nie zamartwiaj się teraz kłopotami z ubiegłego tygodnia, bo to nie pomoże twojemu zdrowiu. Powinieneś poświęcić teraz więcej czasu tylko i wyłącznie sobie.

Horoskop. Co mówi o tobie znak zodiaku? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.