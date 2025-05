To imię ma korzenie w starożytnej Grecji. Nosi je nawet córka Mentzena. Co oznacza?

W czasach PRL-u, gdy półki sklepowe świeciły pustkami, kosmetyki były prawdziwym skarbem. Dostęp do takich produktów był bowiem bardzo ograniczony, więc jeśli już ktoś posiadał w domu coś do pielęgnacji, śmiało mógł twierdzić, iż jest szczęściarzem. Co ciekawe, część PRL-owskich kosmetyków zyskała status kultowych i do dziś wywołuje uśmiech na twarzach wielu. O czym konkretnie mowa? Jakich produktów używali nasi dziadkowie i rodzice?

Kosmetyki z czasów PRL-u. Pasta Nivea dziś byłaby zakazana

W okresie PRL-u dostęp do wielu dóbr był ograniczony i dotyczyło to także kosmetyków. Mimo to Polacy potrafili odnaleźć się w tak trudnej rzeczywistości i kreatywnie korzystali z tego, co było dostępne. W ten oto sposób kremy, mydła czy pasty stały się swoistym symbolem sprytu i zaradności. Bardzo często kosmetyki były wykorzystywane na wiele sposobów - nie zawsze zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, ponieważ po prostu działały w różnych sytuacjach.

Idealnym tego przykładem może być pasta Nivea, która pierwotnie była przeznaczona do mycia zębów. Produkt ten znalazł jednak także inne zastosowanie - pasta była bowiem używana m.in. do czyszczenia srebra czy polerowania sztućców. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku wielu innych produktów, bowiem w tamtych czasach liczyło się nie to, do czegoś coś miało służyć, a to, czy się w ogóle sprawdzi.

Kosmetyki z czasów PRL-u. Pamiętacie te ikoniczne produkty?

Kultowe kosmetyki z czasów PRL-u. Te miał każdy Polak

Kosmetyki z czasów PRL-u były świadectwem kreatywności i zaradności Polaków. Choć dziś niektóre z nich z pewnością nie przeszłyby rygorystycznych testów jakości oraz bezpieczeństwa, to wciąż pozostają częścią naszej pamięci kulturowej. Pasta Nivea to tylko jeden z wielu przykładów produktów, które w PRL-u były luksusem. Jeśli jesteście ciekawi, czego jeszcze używano przed laty, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.