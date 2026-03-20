Przy ul. Leszczyńskiego nie powstanie biurowiec dla Urzędu Miasta. Teren będzie na sprzedaż

Miasto zmienia plany inwestycyjne

Nieruchomość o powierzchni około 0,25 ha jest obecnie zabudowana trzema obiektami – dwoma budynkami biurowymi oraz budynkiem transportu i łączności. Wszystkie są wyłączone z użytkowania ze względu na ich zły stan techniczny

Projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż trafi pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli radni podejmą pozytywną decyzję, kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu.

Lublin czekał, Dublina nie było

W przeszłości samorząd planował realizację w tym miejscu nowego biurowca dla administracji. Z inwestycji jednak zrezygnowano. Powodem był znaczący wzrost kosztów budowy, związany z sytuacją na rynku po wybuchu wojny w Ukrainie. W 2022 roku rozwiązano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji.

Koszty przesądziły o decyzji

Jak podkreśla Tomasz Fulara, Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju, analizowano różne scenariusze zagospodarowania działki, w tym rozbiórkę istniejących obiektów.

– W poprzednich latach rozważaliśmy możliwość rozbiórki istniejących budynków, jednak koszty takich działań okazały się nieproporcjonalnie wysokie względem potencjalnych korzyści. Biorąc pod uwagę stan techniczny obiektów oraz obowiązujące decyzje o warunkach zabudowy, uznaliśmy, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, a potrzeby lokalowe miasta będą zabezpieczane docelowo przy ul. Spokojnej – mówi Tomasz Fulara.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale wydane decyzje o warunkach zabudowy dopuszczają różne warianty jego wykorzystania. Możliwa jest m.in. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z częścią usługową, funkcja hotelowo-usługowa lub obiekt o charakterze usługowym.

Nowe centrum przy ul. Spokojnej

Zmiana planów dla działki przy Leszczyńskiego wiąże się z nową lokalizacją dla urzędu. W 2024 roku miasto pozyskało w formie darowizny nieruchomość przy ul. Spokojnej o powierzchni około 0,51 ha. To właśnie tam docelowo mają zostać skoncentrowane funkcje administracyjne oraz związane z bezpieczeństwem mieszkańców.

W listopadzie 2024 roku wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującą budowę nowego biurowca, adaptację istniejącego budynku oraz budowę łącznika. W lipcu 2025 roku podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji dla przebudowy obiektu przy ul. Spokojnej 3 na potrzeby Lubelskiego Centrum Bezpieczeństwa.

Istotnym elementem inwestycji będzie również modernizacja zabytkowego budynku z lat 30. XX wieku, zaprojektowanego przez Jerzego Siennickiego. Planowane jest odtworzenie jego historycznych walorów, w tym stolarki i kolorystyki elewacji.

Tym samym miasto rezygnuje z własnej inwestycji przy ul. Leszczyńskiego, otwierając teren na prywatnych inwestorów. Ostateczny kierunek zagospodarowania działki poznamy dopiero po rozstrzygnięciu przetargu – ale już dziś wiadomo, że potencjał tej lokalizacji jest znaczący.

