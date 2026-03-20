Nowe drogi rowerowe i sezon LRM. Lublin inwestuje w jednoślady

Lubelski Rower Miejski wraca na ulice z pełną flotą

Równo z początkiem kalendarzowej wiosny mieszkańcy stolicy województwa odzyskują pełny dostęp do miejskich jednośladów. Od soboty cykliści mogą korzystać z 625 pojazdów zlokalizowanych na 131 stacjach. W dostępnej puli przygotowano 15 rowerków dla najmłodszych oraz 10 sztuk z napędem elektrycznym. Cała flota przeszła już solidny dogląd techniczny po zimie i czeka na użytkowników w pełnej sprawności.

– Podobnie jak w ubiegłych latach, pierwszego dnia wiosny startujemy z pełną ofertą Lubelskiego Roweru Miejskiego – podkreśla Tomasz Fulara, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju. Jak dodaje, rower miejski to wygodna alternatywa dla samochodu, szczególnie w zatłoczonych częściach miasta.

Wypożyczalnie ściśle współpracują z lokalnym transportem publicznym za sprawą systemu LUBIKA oraz Lubelskiej Karty Miejskiej. Osoby posiadające ważne bilety okresowe zyskują darmowe pół godziny jazdy miejskim jednośladem każdego dnia.

Rozbudowa tras w Lublinie. Prawie 200 km ścieżek dla cyklistów

Władze samorządowe nie ustają w rozwijaniu dedykowanej przestrzeni dla fanów dwóch kółek. Aktualnie miłośnicy jednośladów w Lublinie mają do dyspozycji nieco ponad 197 kilometrów tras rowerowych, a lokalni urzędnicy zapowiadają rychłe wydłużenie tej sieci.

Pieniądze z Budżetu Obywatelskiego pozwolą na stworzenie nowej ścieżki wzdłuż alei generała Władysława Sikorskiego, łączącej obecną infrastrukturę z ulicą Jagiellońską. W ramach tego samego funduszu zaplanowano wyznaczenie przejazdu rowerowego na Placu Bychawskim, co umożliwi spięcie dwóch fragmentów ulicy 1 Maja.

Poza tym magistrat prowadzi już zaawansowane prace przy innych projektach komunikacyjnych. Nowa infrastruktura rowerowa powstanie przy:

ulicy Abramowickiej,

alei Warszawskiej,

ulicy Królowej Bony,

wzdłuż alei Unii Lubelskiej.

Gdzie w Lublinie powstaną kolejne drogi rowerowe?

Harmonogram miejskich planów obejmuje jednak znacznie więcej lokalizacji. Urzędnicy kompletują właśnie dokumentację projektową dla kolejnych szlaków. Bezpieczne trasy dla cyklistów mają zostać wytyczone w różnych dzielnicach, między innymi wzdłuż ulic:

Głębokiej,

Smoluchowskiego,

Roztocze,

Orkana,

Zwycięskiej,

Kraśnickiej,

Nałęczowskiej,

Witosa,

Podzamcze,

Walecznych,

Plewińskiego,

Sławinkowskiej.

Jednocześnie ratusz skupia się na elementach wyposażenia dodatkowego, montując nowe stojaki rowerowe oraz wprowadzając korekty w organizacji ruchu drogowego, aby zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa podróżujących.

MPK Lublin podaje statystyki wypożyczeń rowerów miejskich

Oficjalne statystyki pokazują rosnącą popularność miejskich jednośladów. Nawet podczas chłodnych miesięcy zimowych odnotowano ponad 5,3 tysiąca wynajmów, co przełożyło się na pokonanie prawie 13,7 tysiąca kilometrów. Odkąd zarządzanie flotą przejęło lokalne MPK, liczba wypożyczeń przekroczyła 429 tysięcy, a łączny dystans pokonany przez mieszkańców wyniósł powyżej 1,44 miliona kilometrów.

Główne założenie rozbudowy systemu stacji oraz budowy nowych ścieżek to skuteczne zmotywowanie kolejnych mieszkańców do przesiadki na rower w swoich codziennych podróżach po aglomeracji.

Zobacz także: Naukowcy z precyzyjnym sprzętem wyjechali w teren. Swoją wizytę rozpoczęli w jednej z placówek edukacyjnych na terenie Lublina.

