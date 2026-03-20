Symboliczna Droga Krzyżowa na Majdanku

Już po raz 26. na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku odbędzie się Droga Krzyżowa. Nabożeństwo zaplanowano na godzinę 18.00. Za organizację tego wielkopostnego wydarzenia odpowiadają Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej oraz tamtejsze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

To modlitewne spotkanie od lat uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń okresu Wielkiego Postu w całym regionie. Uczestnicy oddają hołd ofiarom systemów totalitarnych, a jednocześnie zastanawiają się nad własną odpowiedzialnością za losy dzisiejszego świata. Motywem przewodnim tegorocznych rozważań będą słowa "Ojcze, przebacz...".

– W tym roku chcemy przyjrzeć się słowom Jezusa, które wypowiedział umierając na krzyżu: „Ojcze, przebacz…”. (…) chcemy szukać odpowiedzi na pytania: Czy człowiek jest w stanie przebaczyć? Czy można cieszyć się prawdziwym pokojem na świecie, gdy człowiek nie potrafi przebaczać? – mówi ks. Mateusz Wójcik z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

Modlitwa na Majdanku porusza do głębi

Dla wielu osób udział w nabożeństwie na terenie dawnego obozu koncentracyjnego to niezwykle przejmujące doświadczenie. Atmosfera staje się szczególnie podniosła po zapadnięciu zmroku, kiedy nocną ciszę przerywają jedynie słowa modlitwy i odczytywane wspomnienia dawnych więźniów.

– Przejście Drogi Krzyżowej na Majdanku jest bardzo poruszającym przeżyciem, w szczególności jeśli idzie się w nocy (…) – wspomina Natalia Stachura z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. – Wspólna modlitwa w miejscu, w którym wydarzyło się wiele cierpienia daje do myślenia.

Według relacji uczestniczki, kluczowe w tym wydarzeniu jest również budowanie wspólnoty i obecność innych wiernych. To właśnie zaangażowanie młodzieży sprawia, że to wielkopostne nabożeństwo zyskuje tak głęboki, duchowy wymiar.

Dodatkowe autobusy i modlitwa o pokój w Lublinie

Aby ułatwić mieszkańcom dotarcie na miejsce, lubelski Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zdecydował o uruchomieniu dodatkowych połączeń. Przed godziną 18.00 na ulice wyjadą specjalne kursy autobusów oznaczonych numerami 47, 153, 157 i 158.

Po zakończeniu nabożeństwa, w okolicach godziny 20.30, uczestnicy będą mogli wrócić do domów dzięki dodatkowym pojazdom na liniach 21, 23, 47, 153, 156, 157, 158 oraz 161.

Droga Krzyżowa na Majdanku tradycyjnie znajdzie swój finał we wspólnej modlitwie o pokój. Nabożeństwo poprowadzą duchowni obu obrządków – rzymskokatolickiego i greckokatolickiego, akcentując potrzebę jedności i siłę przebaczenia w dzisiejszych czasach.

Lublin. Tak wyglądała droga krzyżowa na Majdanku

10