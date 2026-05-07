Okrutny mord w Biłgoraju. Siostra nie może powstrzymać emocji: "Tyle razy prosiłam, Piotruś, opamiętaj się"

Marta Grabiec
Mariusz Mucha
2026-05-07 14:47

Potworne! Najpewniej Piotr S. (+62 l.) z Biłgoraja (lubelskie) chciał tylko, żeby goście, którzy zadomowili się już na dobre w jego domu, dali mu trochę spokoju i znaleźli sobie inne miejsce do darmowego pomieszkiwania. To nie spodobało się Sebastianowi K. (42 l.), który potwornie pobił gospodarza, a następnie podpalił go żywcem! Później próbował przekonać wszystkich, że to sam Piotr się podpalił... Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu nawet dożywocie.

„To ty go zabiłeś!” Wstrząsające słowa po potwornej zbrodni w Biłgoraju?
„Piotruś, w którą stronę ty idziesz?”

Jeszcze kilka lat temu Piotr S. świetnie sobie radził w życiu - pracował, poznawał nowych ludzi i cieszył się każdym dniem.

- Pan zobaczy, jaki szczęśliwy jest z naszym kotem - pani Halina (70 l.), siostra mężczyzny, pokazuje jego zdjęcia na Facebooku.

Przez ponad 20 lat mieszkali razem w pięknym domu, który kupił ich ojciec na przedmieściach Biłgoraja. Wtedy był zadbany, dziś widać, że ząb czasu coraz mocniej go gryzie i brakuje w nim gospodarskiej ręki.

Kilka lat temu pani Halina wyprowadziła się, a Piotr S. został sam. Samotność mu nie służyła. Towarzystwo, w którym się obracał, powoli sprowadzało go na złą drogę. Nie pracował już, wolał siedzieć w domu i liczyć mijające dni. Niestety, pił coraz więcej.

- Odwiedzałam go co kilka dni, przynosiłam jedzenie, świeże ubrania. Pytałam wiele razy: „Piotrusiu, w którą ty stronę idziesz?”

Byli jeszcze ci „znajomki”, jak pani Halina nazywa grupę osób, które uczyniły sobie z domu Piotra prawdziwą melinę. - Przyszli, postawili piwko i pomieszkiwali tam przez długi czas... – mówi kobieta.

Podpalił kolegę żywcem

Skatował gospodarza i podpalił łóżko

Pani Halina bała się, że wszystko skończy się tragedią. Najpewniej Piotr S. także miał już dość takich lokatorów.

Feralnego dnia oprócz Sebastiana K. w domu byli także Agata L. (43 l.) i Antoni O. (66 l.). Najgorszy był Sebastian K. — wielokrotnie karany bandzior, który uwielbiał wzbudzać strach i respekt.

Mężczyzna brutalnie pobił gospodarza, gdy ten leżał w łóżku. Bił go pięściami po głowie i całym ciele. To jednak mu nie wystarczyło. Podpalił reklamówkę i rzucił ją na kołdrę, która błyskawicznie zajęła się ogniem. Patrzył, jak Piotr S. płonie, po czym po prostu wyszedł z pokoju...

Pobił także Antoniego O., który próbował ruszyć koledze na pomoc. Kobieta, widząc co się dzieje, uciekła z domu i powiadomiła służby. Straży pożarnej powiedziała jedynie, że w budynku pojawił się ogień.

– Podczas akcji gaśniczej strażacy w jednym z pomieszczeń ujawnili nadpalone ludzkie zwłoki – opowiada st. asp. Joanna Klimek z policji w Biłgoraju. – Policjanci rozpoczęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia.

„Sam się podpalił” — tłumaczył oprawca

- Sam się podpalił. Siedział przy ścianie i się palił = tłumaczył Sebastian K., gdy na miejsce przyjechała policja. Miał 2,6 promila alkoholu we krwi. Pijani byli także pozostali uczestnicy dramatu. Przerażony Antoni O. nie wytrzymał. - To ty go zabiłeś!

Sebastian K. był w przeszłości wielokrotnie notowany i karany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za popełniony czyn grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Dla pani Haliny śmierć brata to prawdziwy cios. - Tyle razy prosiłam: „Piotruś, opamiętaj się...”

