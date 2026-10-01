Przez lata pozostawał bez serca. Dzwon Michał ponownie zabrzmiał w Lublinie

Na placu Po Farze odbyło się widowisko „Misterium Dzwonu. Opowieść o Lublinie”.

Historia miasta została przedstawiona w 17 poetyckich scenach z udziałem muzyki elektronicznej.

Wydarzenie nawiązywało do nieistniejącego kościoła farnego pw. św. Michała Archanioła.

Plac po Farze - rozległy plac w sercu lubelskiego Starego Miasta daje wyobrażenie o wielkości rozebranej (zdecydowała ekonomia, nie było funduszy na remont niszczejącego budynku) w połowie XIX stulecia fary, gdyż mieszczą się na nim zarysy odtworzonych fundamentów. Najwyższy punkt miasta widoczny w dobrą pogodę spod odległych o 20 km Piask miał w życiu szczególną rolę - świątynia powstała wedle legendy staraniem księcia Leszka Czarnego, jako wotum za zwycięstwo nad Jaćwingami. Książę spał w tym miejscu pod dębem, kiedy przyśnił mu się św. Michał Archanioł i zapewnił o Bożej pomocy.

O kościele pisał poeta Józef Czechowicz: "Nie ma już i topól, nie ma dzwonów Archaniołowi poświęconych. Na zielonym skwerze nocą gwiazdy przeświecają przez gotyckie żebra kościoła z powietrza."

Po kościele został jedynie dzwon, odkryty dopiero w 2001 roku.

- Niestety nie miał serca – trzeba je było ponownie odlać. Dzięki temu po kilkusetletnim milczeniu dzwon mógł „ożyć”. 29 września 2001 roku zawisł na specjalnej konstrukcji, w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się świątynia, a jego dźwięk w sposób symboliczny oznajmił nowe tysiąclecie dla Lublina - opowiadają organizatorzy z Teatru NN Ośrodka Brama Grodzka.

Tajemnicz dzwon w Lublinie bije raz w roku

25 lat po pierwszym Misterium Dzwonu przeprowadzono zupełnie nowe działanie o charakterze artystycznym – Misterium Dzwonu. Opowieść o Lublinie.

- W XVII osobnych, poetyckich tekstach-scenach zostanie opowiedziana, z udziałem muzyki elektronicznej, historia Lublina. Opowieść ta zbudowana jest wokół jednego z najbardziej pierwotnych i fundamentalnych archetypów – motywu walki sił jasności z siłami ciemności - dodają.

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Wydarzenie rzeczywiście robiło wrażenie, choć odbywało się w południe w środku tygodnia, zgromadziło wielu widzów. Muzyczne obrazy i obrazy pisane słowem - recytowane przez autora, Tomasza Pietrasiewicza, dyrektora Teatru NN.

Ludziom się podobało.

- W tym mieście to zawsze coś wymyślicie. Jak nie sztukmistrzów, to czarodziejskie dzwony - gratulowali turyści ze Śląska.

Niezadowoleni też byli.

- Co to za misterium dzwonu bez dzwonu - narzekał ktoś. - Chciałem sobie z nim zdjęcie zrobić.

Dzwon "Michał" znajduje się niedaleko - w Bramie Trynitarskiej i codziennie można go zobaczyć.