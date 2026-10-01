Pogoda w Lublinie: 2-4 października

Mieszkańcy Lublina mogą liczyć na weekend bez opadów deszczu, a przez większość czasu także z dużą dawką słońca. Najważniejszym elementem prognozy na najbliższe dni będzie jednak zauważalna zmiana temperatury, która sprawi, że sobota okaże się znacznie chłodniejsza niż piątek i niedziela. Wiatr przez cały weekend pozostanie słaby lub umiarkowany.

Piątek, 2 października. Ciepły i słoneczny start weekendu

Piątek w Lublinie zapowiada się bardzo pogodnie. Na niebie nie powinno być żadnych chmur, co pozwoli w pełni cieszyć się słońcem. Będzie to również najcieplejszy dzień weekendu – termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą blisko 20 stopni Celsjusza. Noc z kolei przyniesie spadek temperatury do około 7°C. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota, 3 października. Wyraźnie chłodniej, ale wciąż bezchmurnie

W sobotę aura wciąż będzie sprzyjać przebywaniu na zewnątrz, ponieważ niebo pozostanie bezchmurne. Kluczową zmianą będzie jednak temperatura maksymalna, która spadnie do około 17 stopni Celsjusza. Oznacza to, że odczuwalnie będzie o kilka stopni chłodniej niż dzień wcześniej. Nocą temperatura utrzyma się na podobnym poziomie co poprzednio, wynosząc około 7°C. Wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość zaledwie około 1 m/s, co sprawi, że będzie praktycznie nieodczuwalny.

Niedziela, 4 października. Temperatura znów w górę

Ostatni dzień weekendu przyniesie kolejną zmianę. Temperatura ponownie wzrośnie i po południu termometry wskażą wartości zbliżone do tych z piątku, czyli około 20 stopni. Noce również staną się cieplejsze – minimalna temperatura wyniesie około 9°C. Niedziela będzie się jednak różnić od poprzednich dni pod względem zachmurzenia. Choć deszczu nie należy się spodziewać, na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Wiatr będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Jak zaplanować weekend w Lublinie?

Brak opadów to doskonała wiadomość dla wszystkich planujących spędzić czas na świeżym powietrzu. Zarówno piątek, jak i niedziela, z temperaturą sięgającą 20 stopni, będą sprzyjać dłuższym spacerom po mieście czy relaksowi w parkach. Sobota, mimo że słoneczna, będzie odczuwalnie chłodniejsza, dlatego planując aktywności, warto mieć przy sobie cieplejsze ubranie. Słaby wiatr przez cały weekend sprawi, że pogoda będzie komfortowa w odbiorze.

Dane pogodowe: OpenWeather