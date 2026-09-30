Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto z 30.09.2026. Czas na rzucenie papierami czy znowu szukanie drobnych w kanapie?

Redakcja se.pl
2026-09-30 14:08

Środowy wieczór to idealny moment, by sprawdzić, czy szczęście w końcu uśmiechnęło się do ciebie szerokim uśmiechem. Oficjalne wyniki gier Multi Multi, Ekstra Pensja i Mini Lotto z 30 września 2026 roku szybko rozwieją wszelkie wątpliwości dotyczące twojego aktualnego stanu konta. Przekonaj się, czy dzisiejsze liczby otwierają ci drogę do salonu luksusowych aut, czy na razie zostaje tylko scrollowanie ofert last minute przed telewizorem.

Kupony gier Lotto, Eurojackpot i Keno leżą na polskich banknotach. O wynikach losowań przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Kupony Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Premia, leżące na banknotach polskich złotych o nominałach 100, 200 i 500, symbolizują szansę na wygraną w grach losowych, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 30.09.2026

Godzina 14:00: 2, 3, 12, 17, 26, 28, 31, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 49, 57, 59, 69, 71, 75, 77 oraz dodatkowo 31.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 30.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 30.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 30.09.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 3, 4, 8, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki