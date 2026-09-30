Wyniki LOTTO 30.09.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-09-30 14:08

Sprawdź, jakie liczby wygrały w Lotto w środę 30 września 2026 roku i przekonaj się, czy Twoje typy otworzyły Ci drogę do wysokich wygranych. Prezentujemy aktualne wyniki Lotto 30.09.2026 z losowań gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Skonfrontuj swoje numery z oficjalnym zestawieniem i dowiedz się natychmiast, czy dzisiejsza pula nagród trafiła właśnie do Twojej kieszeni.

Szyld z logotypem Lotto na elewacji kamienicy. O aktualnych wynikach losowania przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Okrągły szyld z logo Lotto w niebiesko-pomarańczowych barwach, przymocowany do starej, beżowej elewacji budynku. Tło stanowią fragmenty innych budynków i błękitne niebo, nawiązując do nadziei na wygraną. Aktualne wyniki loterii znajdziesz na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 30.09.2026

Godzina 14:00: 2, 3, 12, 17, 26, 28, 31, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 49, 57, 59, 69, 71, 75, 77 oraz dodatkowo 31.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 30.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 30.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 30.09.2026

Godzina 14:00: 1, 2, 3, 4, 8, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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