Alert RCB dla mieszkańców tego regionu. To kolejne ostrzeżenie. „Oczekuj dalszych komunikatów”

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- UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski - przekazano.

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W środę 30 września Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców województwa lubelskiego po godz. 9.00.

UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów – brzmi komunikat.

To już drugi alert wysłany do osób przebywających na terenie województwa lubelskiego tego samego dnia. Przypomnijmy, że dzisiaj (środa, 30 września) po godz. 6.00 wysłano alerty skierowane do osób z województwa lubelskiego i podkarpackiego. Przed godziną 8.00 te alerty zostały odwołane.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o ponownym operowaniu wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.

Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na zachodnie terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych, ponownie operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.