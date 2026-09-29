Wyniki LOTTO 29.09.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-09-29 14:11

Poznaj oficjalne wyniki Lotto 29.09.2026 i sprawdź, czy Twoje liczby w Lotto, Lotto Plus, EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensji, Mini Lotto oraz Kaskadzie oznaczają dzisiaj gigantyczną wygraną. Szczęśliwe trafienia z tych losowań mogą w jednej chwili odmienić Twoją finansową przyszłość i zrealizować marzenia o wielkiej fortunie. Zestawienie wszystkich wylosowanych numerów pozwala błyskawicznie przekonać się, czy los uśmiechnął się właśnie do Ciebie i czy to Twój kupon jest dziś wart miliony.

Maszyna losująca z wirującymi żółtymi kulkami Lotto. O wynikach losowania z 29.09.2026 przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Maszyna losująca Lotto z wirującymi żółtymi kulami, jedna kula stacjonuje w rynnie z innymi wylosowanymi już numerami. Na tle fioletowe i żółte ściany. Sprawdź, czy zostałeś milionerem dzięki losowaniu Lotto na Super Biznes.

Wyniki Lotto 29.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 29.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 29.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 29.09.2026

Godzina 14:00: 3, 9, 10, 11, 13, 15, 26, 31, 37, 45, 49, 54, 55, 65, 66, 67, 70, 74, 75, 80 oraz dodatkowo 37.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 29.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 29.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 29.09.2026

Godzina 14:00: 2, 3, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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