Sprawdzili ponad 1300 adresów. Policyjna obława w całym województwie

- W ciągu dwóch dni zatrzymano 107 poszukiwanych.
- Policjanci sprawdzili ponad 1300 miejsc i adresów w województwie lubelskim.
- Czternaście osób było ściganych listami gończymi.
Celem akcji „Poszukiwany” było ustalenie miejsc pobytu i zatrzymanie osób ściganych między innymi listami gończymi oraz nakazami doprowadzenia wydanymi przez sądy i prokuratury.
W działania zaangażowani byli policjanci z całego lubelskiego garnizonu. Wśród 107 zatrzymanych znaleźli się podejrzani i oskarżeni o popełnienie przestępstw, osoby skazane na kary pozbawienia wolności, a także poszukiwani w celu ustalenia ich miejsca pobytu.
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Czternaście osób było ściganych listami gończymi. Po zatrzymaniu część poszukiwanych została przewieziona do aresztów śledczych i zakładów karnych, gdzie mają odbywać zasądzone kary lub zostać objęci zastosowanymi wobec nich środkami zapobiegawczymi.
Był poszukiwany na podstawie 13 dokumentów
Jednym z zatrzymanych jest 25-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna ukrywał się od 2025 roku i był poszukiwany na podstawie aż 13 dokumentów, w tym dwóch listów gończych.
Sprawa dotyczy oszustw dokonywanych metodą „na pracownika banku”. Straty pokrzywdzonych oszacowano na blisko 2 mln zł. Po zatrzymaniu 25-latek trafił do tymczasowego aresztu.
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Dwudniową akcję koordynował Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policja zapowiada kontynuowanie podobnych działań.