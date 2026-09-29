Sprawdzili ponad 1300 adresów. Policyjna obława w całym województwie

W ciągu dwóch dni zatrzymano 107 poszukiwanych.

Policjanci sprawdzili ponad 1300 miejsc i adresów w województwie lubelskim.

Czternaście osób było ściganych listami gończymi.

Celem akcji „Poszukiwany” było ustalenie miejsc pobytu i zatrzymanie osób ściganych między innymi listami gończymi oraz nakazami doprowadzenia wydanymi przez sądy i prokuratury.

W działania zaangażowani byli policjanci z całego lubelskiego garnizonu. Wśród 107 zatrzymanych znaleźli się podejrzani i oskarżeni o popełnienie przestępstw, osoby skazane na kary pozbawienia wolności, a także poszukiwani w celu ustalenia ich miejsca pobytu.

Czytaj też: Wywieźli Roberta w bagażniku. Przypalali go maczetą i kopali. "Chodził na czworaka i szczekał jak pies"

Czternaście osób było ściganych listami gończymi. Po zatrzymaniu część poszukiwanych została przewieziona do aresztów śledczych i zakładów karnych, gdzie mają odbywać zasądzone kary lub zostać objęci zastosowanymi wobec nich środkami zapobiegawczymi.

Był poszukiwany na podstawie 13 dokumentów

Jednym z zatrzymanych jest 25-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna ukrywał się od 2025 roku i był poszukiwany na podstawie aż 13 dokumentów, w tym dwóch listów gończych.

Sprawa dotyczy oszustw dokonywanych metodą „na pracownika banku”. Straty pokrzywdzonych oszacowano na blisko 2 mln zł. Po zatrzymaniu 25-latek trafił do tymczasowego aresztu.

Czytaj też: Ukrywała się w Warszawie. Policjanci namierzyli ją w trzy godziny

Dwudniową akcję koordynował Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policja zapowiada kontynuowanie podobnych działań.

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru