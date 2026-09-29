Sprawdzili ponad 1300 adresów. Policyjna obława w całym województwie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-29 12:21

Policjanci z województwa lubelskiego przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. W ciągu dwóch dni zatrzymali 107 poszukiwanych, w tym 14 ściganych listami gończymi. Funkcjonariusze sprawdzili ponad 1300 miejsc i adresów.

Trzech zatrzymanych mężczyzn w kajdankach pilnowanych przez policjantów. O obławie w Lubelskiem czytaj na SE Lublin.
Autor: KWP Lublin/ Materiały prasowe
  • W ciągu dwóch dni zatrzymano 107 poszukiwanych.
  • Policjanci sprawdzili ponad 1300 miejsc i adresów w województwie lubelskim.
  • Czternaście osób było ściganych listami gończymi.

Celem akcji „Poszukiwany” było ustalenie miejsc pobytu i zatrzymanie osób ściganych między innymi listami gończymi oraz nakazami doprowadzenia wydanymi przez sądy i prokuratury.

W działania zaangażowani byli policjanci z całego lubelskiego garnizonu. Wśród 107 zatrzymanych znaleźli się podejrzani i oskarżeni o popełnienie przestępstw, osoby skazane na kary pozbawienia wolności, a także poszukiwani w celu ustalenia ich miejsca pobytu.

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Czternaście osób było ściganych listami gończymi. Po zatrzymaniu część poszukiwanych została przewieziona do aresztów śledczych i zakładów karnych, gdzie mają odbywać zasądzone kary lub zostać objęci zastosowanymi wobec nich środkami zapobiegawczymi.

Był poszukiwany na podstawie 13 dokumentów

Jednym z zatrzymanych jest 25-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna ukrywał się od 2025 roku i był poszukiwany na podstawie aż 13 dokumentów, w tym dwóch listów gończych.

Sprawa dotyczy oszustw dokonywanych metodą „na pracownika banku”. Straty pokrzywdzonych oszacowano na blisko 2 mln zł. Po zatrzymaniu 25-latek trafił do tymczasowego aresztu.

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Dwudniową akcję koordynował Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policja zapowiada kontynuowanie podobnych działań.

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