Ukrywała się w Warszawie. Policjanci namierzyli ją w trzy godziny

Do oszustwa doszło we wtorek, 22 września w jednym z wieżowców położonych w lubelskiej dzielnicy Czuby. „Legenda“ oszustów, czyli ich sposób działania był w tym wypadku mocno już ograny, ale niestety skuteczny. - Pokrzywdzona została wprowadzona w błąd podczas rozmowy telefonicznej, w wyniku której dowiedziała się, że jej zięć i córka mieli spowodować wypadek samochodowy, w którym ranna została kobieta w ciąży - opowiada podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. Sprawcy przekonali ją, że potrzebne są pieniądze na kaucję. - Niedługo po rozmowie telefonicznej, pod drzwiami seniorki, pojawiła się kobieta, która odebrała od pokrzywdzonej gotówkę oraz złotą biżuterię o łącznej wartości około 55 000 złotych.

Gdy emocje opadły 93-latka zorientowała się, że padła ofiarą oszustów. Na szczęście zachowała resztki zimnej krwi i szybko powiadomiła policję. Funkcjonariusze nie tracili czasu. Ustalili, że oszustką może być mieszkanka stolicy. 58-latka nie czekała w Lublinie, szybko wróciła do domu przekonana, że miała fartowny dzień i wszystko się udało. Niekoniecznie.

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- Policjanci już po 3 godzinach namierzyli sprawczynię, wpadła w Warszawie. Sąd zastosował wobec sprawczyni środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy - dodaje policjant.

Za przestępstwo oszustwa sprawcy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Pokój Zbrodni - Oszustwa na policjanta