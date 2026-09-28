Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto (28.09.2026). Koniec liczenia groszy czy dalej polowanie na promocje w dyskoncie?

Redakcja se.pl
2026-09-28 13:35

Wyniki lotto dzisiaj 28 września 2026 roku to moment prawdy dla każdego, kto skreślił swoje szczęśliwe liczby w Kaskadzie lub Multi Multi. Sprawdź, czy twoje typy tym razem trafiły w punkt i czy zamiast poniedziałkowej nudy czeka cię wielkie świętowanie. Poniżej publikujemy dzisiejsze zestawienie, które może sprawić, że twoje konto bankowe w końcu poczuje przyjemny powiew luksusu.

Wygrana LOTTO
Autor: jch

Wyniki MultiMulti 28.09.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 28.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 28.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 28.09.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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