Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto (28.09.2026). Koniec liczenia groszy czy dalej polowanie na promocje w dyskoncie?

Wyniki lotto dzisiaj 28 września 2026 roku to moment prawdy dla każdego, kto skreślił swoje szczęśliwe liczby w Kaskadzie lub Multi Multi. Sprawdź, czy twoje typy tym razem trafiły w punkt i czy zamiast poniedziałkowej nudy czeka cię wielkie świętowanie. Poniżej publikujemy dzisiejsze zestawienie, które może sprawić, że twoje konto bankowe w końcu poczuje przyjemny powiew luksusu.

Autor: jch