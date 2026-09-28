Koszmarny wypadek! Auto uderzyło w drzewo i spłonęło. Kierowca nie żyje

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w sobotę tuż po godzinie 21. Jak wynikało z pierwszego zgłoszenia, auto osobowe nagle zjechało z jezdni i rozbiło się na przydrożnym drzewie. Zaraz po uderzeniu samochód błyskawicznie stanął w płomieniach. Gdy funkcjonariusze z komendy w Łukowie dojechali na miejsce, volkswagen był już całkowicie zniszczony przez pożar. Niestety, nie było szans na ratunek dla osoby siedzącej za kierownicą.

Czytaj też: Tragedia na drodze w Lubelskiem. Auto spłonęło po uderzeniu w drzewo

Służby wciąż ustalają tożsamość ofiary z Bielan Dużych

Na ten moment śledczym nie udało się jeszcze zidentyfikować zmarłej w pojeździe osoby. Łukowscy policjanci, pracujący pod ścisłym nadzorem prokuratora, prowadzą obecnie szczegółowe postępowanie wyjaśniające. Czynności te mają na celu dokładne zrekonstruowanie przebiegu zdarzeń oraz wskazanie bezpośrednich przyczyn tego śmiertelnego wypadku drogowego.