Szef może się zdziwić w poniedziałek rano! Sprawdź wyniki Mini Lotto, Kaskady i Ekstra Pensji z niedzieli (27.09.2026)

Niedzielny odpoczynek to najlepszy czas na szybką weryfikację tego, czy szczęście uśmiechnęło się właśnie do ciebie. Wyniki Lotto z niedzieli 27 września 2026 roku mogą sprawić, że zamiast o poniedziałkowych obowiązkach, zaczniesz myśleć o luksusowych wakacjach w ciepłych krajach. Zerknij na wylosowane liczby w Multi Multi, Kaskadzie czy Ekstra Pensji i przekonaj się, co przyniósł ci ten wyjątkowy wieczór.

Autor: Robert Skowroński Dwie maszyny losujące z kulkami do gier liczbowych. W lewej, przezroczystej kuli, żółte, numerowane kulki w ruchu. W prawej kuli niebiesko-białe, również poruszające się kulki, symbolizujące nadzieję na wygraną. Aktualne wyniki gier na portalu Super Biznes.