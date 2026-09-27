Szef może się zdziwić w poniedziałek rano! Sprawdź wyniki Mini Lotto, Kaskady i Ekstra Pensji z niedzieli (27.09.2026)

Redakcja se.pl
2026-09-27 14:09

Niedzielny odpoczynek to najlepszy czas na szybką weryfikację tego, czy szczęście uśmiechnęło się właśnie do ciebie. Wyniki Lotto z niedzieli 27 września 2026 roku mogą sprawić, że zamiast o poniedziałkowych obowiązkach, zaczniesz myśleć o luksusowych wakacjach w ciepłych krajach. Zerknij na wylosowane liczby w Multi Multi, Kaskadzie czy Ekstra Pensji i przekonaj się, co przyniósł ci ten wyjątkowy wieczór.

Dwie szklane kule do losowania z wirującymi żółtymi i niebieskimi piłeczkami. Wyniki lotto sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Dwie maszyny losujące z kulkami do gier liczbowych. W lewej, przezroczystej kuli, żółte, numerowane kulki w ruchu. W prawej kuli niebiesko-białe, również poruszające się kulki, symbolizujące nadzieję na wygraną. Aktualne wyniki gier na portalu Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 27.09.2026

Godzina 14:00: 7, 8, 10, 24, 29, 31, 32, 40, 42, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 58, 63, 65, 70, 77 oraz dodatkowo 7.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 27.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 27.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 27.09.2026

Godzina 14:00: 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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