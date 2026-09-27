Wyniki LOTTO 27.09.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Sprawdź, jakie liczby wygrały w Lotto 27.09.2026 w losowaniach Multi Multi, Ekstra Pensji, Mini Lotto oraz Kaskady. Poniżej prezentujemy zestawienie wyników, dzięki któremu błyskawicznie zweryfikujesz swoje kupony i dowiesz się, czy dzisiejsza pula nagród trafiła właśnie do Twojej kieszeni. Przekonaj się, czy szczęście dopisało Ci w ten wrześniowy wieczór i czy skreślone numery oznaczają dla Ciebie wysoką wygraną.

Autor: Robert Skowroński Dwie maszyny losujące z kulkami do gier liczbowych. W lewej, przezroczystej kuli, żółte, numerowane kulki w ruchu. W prawej kuli niebiesko-białe, również poruszające się kulki, symbolizujące nadzieję na wygraną. Aktualne wyniki gier na portalu Super Biznes.