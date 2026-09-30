Wojna w Ukrainie od ponad czterech lat wpływa nie tylko na sytuację militarną i gospodarczą za naszą wschodnią granicą, ale także na życie milionów osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnoskalową agresję na Ukrainę, a jej konsekwencją była największa fala uchodźcza w Europie od dekad. Polska, jako jeden z najbliższych sąsiadów Ukrainy, od początku wojny stała się jednym z głównych miejsc schronienia dla osób uciekających przed działaniami zbrojnymi. Okazuje się jednak, że nie jesteśmy wcale krajem, w którym uchodźców z Ukrainy jest najwięcej.

Ukraińców w Polsce ubywa

Na koniec czerwca 2026 r. w Polsce z ochrony czasowej korzystało 961 170 osób. W porównaniu z końcem maja oznacza to spadek o 6335 osób, czyli 0,7 proc. Była to największa miesięczna redukcja w całej Unii Europejskiej.

Dla porównania, w tym samym czasie liczba osób objętych ochroną czasową zwiększyła się w 24 z 27 państw UE. W Niemczech przybyło 2960 osób, w Czechach 3835, a we Włoszech 4115.

Polska "przegrywa" z Niemcami, ale wciąż jest w ścisłej czołówce

Mimo spadku Polska nadal pozostaje jednym z najważniejszych państw dla osób, które uciekły z Ukrainy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Więcej osób korzystających z ochrony czasowej przebywało w czerwcu jedynie w Niemczech - 1 286 230, podczas gdy u nas było ich 961 170.

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W tych województwach Ukraińców jest najwięcej

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Ukraińcy w Polsce - gdzie osiedlają się najchętniej?

Obywatele Ukrainy najczęściej wybierają duże miasta i ich okolice, gdzie łatwiej znaleźć pracę, mieszkanie, szkołę dla dzieci czy dostęp do usług.

Wojna w Ukrainie. Najważniejsze informacje

24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę.

Wojna jest następstwem wcześniejszego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, który rozpoczął się w 2014 r. wraz z zajęciem przez Rosję Krymu i wybuchem walk w Donbasie.

W pierwszych miesiącach pełnoskalowej wojny miliony Ukraińców opuściły swoje domy, szukając schronienia w innych częściach kraju i za granicą.

Unia Europejska uruchomiła dla osób uciekających z Ukrainy ochronę czasową, zapewniającą m.in. prawo pobytu i dostęp do rynku pracy oraz podstawowych usług.

Wojna doprowadziła do poważnych zniszczeń infrastruktury, strat ludzkich i ogromnych konsekwencji gospodarczych dla Ukrainy.

Konflikt nadal trwa, a sytuacja na froncie oraz warunki życia ludności cywilnej pozostają zmienne.