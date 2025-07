Spis treści

Emerytury w Polsce

System emerytalny w Polsce budzi wiele emocji i niejasności i choć większość z nas zakłada, że długi staż pracy automatycznie przekłada się na wyższe świadczenie, zasady wyliczania emerytury są znacznie bardziej skomplikowane. To, ile ostatecznie wypłaci nam ZUS, zależy nie tylko od liczby przepracowanych lat, ale przede wszystkim od:

wysokości odprowadzanych składek,

zgromadzonego kapitału

statystyk GUS-u dotyczących dalszego trwania życia.

W efekcie dwie osoby z takim samym stażem pracy mogą otrzymać zupełnie różne emerytury. Przykład 60-letniej kobiety, która przepracowała 40 lat, zarabiając średnią krajową, idealnie pokazuje, jak skomplikowany i niekiedy rozczarowujący jest system emerytalny w Polsce. Bo choć 40 lat pracy brzmi dumnie, nie zawsze przekłada się to na satysfakcjonujące świadczenie z ZUS-u.

Ile wynosi emerytura po 40 latach pracy?

Od marca 2025 roku emerytura minimalna wynosi 1 871,92 zł brutto. Wpływy na konto o tej wysokości otrzymują więc osoby, które mają wymagany staż pracy, ale przez całe życie zarabiały niewiele, np. pracując na najniższej krajowej lub nieregularnie odprowadzając składki.

W przypadku osoby, która przez 40 lat zarabiała średnią krajową (obecnie ok. 8 800 zł brutto), prognozowana emerytura może wynieść nawet 6 000–6 600 zł brutto miesięcznie. To ponad trzykrotnie więcej niż świadczenie minimalne. Widzimy więc, że to wysokość zarobków, a nie tylko czas pracy odgrywa decydującą rolę.

Długi staż nie wystarczy

Kobieta z 40-letnim doświadczeniem zawodowym, która przez większość życia pracowała za najniższą krajową, może liczyć na świadczenie rzędu 1 900-2 000 zł brutto. Niewiele ponad minimum ustawowe, mimo czterech dekad pracy. Dzieje się tak, ponieważ niskie składki odprowadzane przez lata nie pozwalają na zgromadzenie odpowiedniego kapitału emerytalnego. ZUS nie "nagradza" bowiem długoletniej pracy - liczy się to, co masz na koncie emerytalnym, a nie liczba przepracowanych lat.

Co jeszcze wpływa na wysokość emerytury?

Oprócz zarobków i stażu pracy istotny wpływ na wysokość emerytury ma tzw. dalsze trwanie życia, ogłaszane co roku przez GUS. ZUS dzieli zgromadzony kapitał przez prognozowaną liczbę miesięcy życia emeryta - im dłuższe statystyczne życie, tym niższe miesięczne świadczenie.

Dla kobiet, które żyją dłużej niż mężczyźni, oznacza to więc niższe emerytury, mimo często dłuższej aktywności zawodowej. Na niekorzyść działają też m.in.:

przerwy w pracy (np. urlopy wychowawcze),

umowy-zlecenia bez składek emerytalnych,

praca bez umów.

Widzimy więc, że system emerytalny nie działa według zasady "im dłużej, tym lepiej", bowiem liczy się przede wszystkim to, ile i jak regularnie odprowadzało się składki. Właśnie dlatego tak ważne jest, by w trakcie kariery zawodowej myśleć o przyszłości i w miarę możliwości zadbać o jak najwyższe wynagrodzenie oraz pełne oskładkowanie pracy.

