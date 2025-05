Emerytury zakonnic w Polsce ujawnione. Czy za takie pieniądze da się żyć?

Co tam się działo?!

Emerytury zakonnic w Polsce. Czy ich świadczenia wystarczą na godne życie?

Wiele osób wyobraża sobie życie zakonnic jako odcięte całkowicie od trosk materialnych, jednak rzeczywistość jest bardziej złożona. Zakonnice bowiem podobnie jak wszyscy inni obywatele nabywają prawa emerytalne. Problem w tym, że ich świadczenia często są bardzo niskie, tym samym sytuacja emerytowanych zakonnic budzi coraz większe zainteresowanie społeczne. Pojawiają się głosy, że państwo powinno bardziej wspierać zgromadzenia zakonne w opiece nad swoimi emerytowanymi członkami. Na jakie jednak konkretnie świadczenia mogą liczyć?

Ile wynoszą emerytury zakonnic? Dane mówią same za siebie!

Z danych Konferencji Episkopatu wynika, że w Polsce posługuje około 17 tysięcy zakonnic. Siostry, które nie są zatrudnione na umowę o pracę w placówkach takich jak szkoły czy szpitale, otrzymują jednak niewielkie świadczenia z Funduszu Kościelnego, który stanowi dla nich podstawowe i w takim wypadku jedyne zabezpieczenie emerytalne. Tym samym większość zakonnic w Polsce otrzymuje minimalną emeryturę, która od 1 marca 2025 roku wynosi nieco ponad 1700 zł netto. Świadczenia te są finansowane z Funduszu Kościelnego, który pokrywa 80 proc. składek emerytalnych, a pozostałe 20 proc. opłacają same zakonnice. Nieco lepiej sytuacja przedstawia się w przypadku sióstr, które są zatrudnione np. w szkołach na etatach. Dzięki temu bowiem, że odprowadzają składki do ZUS, mogą liczyć na nieco wyższą emeryturę.

Emerytury księży to marzenie zakonnic? Są znacznie wyższe

Fundusz Kościelny pokrywa także składki emerytalne księży, lecz nie jest on jedynym źródłem dochodów duchownych na emeryturze. Księża bowiem, w przeciwieństwie do zakonnic mają możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów od wiernych, na przykład z ofiar składanych na tacę, datków za pogrzeby i chrzty, czy też intencji mszalnych. Dzięki temu ich emerytury są zazwyczaj wyższe niż emerytury zakonnic, które nie mają dostępu do takich źródeł finansowania.