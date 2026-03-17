Popularna atrakcja w Polsce grozi zawaleniem! Jest tu bezwzględny zakaz wstępu

Kolejne zamknięcie po groźnym wypadku

To nie pierwsza taka decyzja dotycząca tego miejsca. Jak wynika z dostępnych informacji, pierwsze ograniczenia pojawiły się już w czerwcu ubiegłego roku po wypadku, w którym konar drzewa spadł na grupę uczniów z Warszawy. Wówczas wąwóz został zamknięty na kilka miesięcy. Później zakaz zniesiono, jednak – jak podkreślają lokalne władze – sytuacja ponownie wymagała reakcji.

Od kilku tygodni wejście do wąwozu znów jest zagrodzone. Tym razem powodem są wyniki kolejnych analiz stanu drzewostanu.

Ekspertyzy nie pozostawiają złudzeń

– Chodzi o bezpieczeństwo – mówi w rozmowie z Radiem Lublin burmistrz Kazimierza Dolnego, Artur Pomianowski. Jak wyjaśnia, w okresie zimowym przeprowadzono szczegółową ekspertyzę, która wykazała obecność drzew mogących zagrażać odwiedzającym.

Burmistrz podkreśla, że obecnie trwają przygotowania do niezbędnych prac. – W tej chwili przygotowujemy formalności związane z wycinką czy przycinką poszczególnych drzew. Poczynając od pracy geodezyjnej – dodaje w rozmowie z Radiem Lublin.

Sytuację komplikuje fakt, że drzewa rosną na granicy działek prywatnych i gminnych, co wydłuża procedury administracyjne.

Mieszkańcy alarmują: to potrwa miesiąc

O problemie informują także lokalne środowiska. Jak czytamy na FB Samorządu Mieszkańców Kazimierza Dolnego, wąwóz „pozostanie zamknięty jeszcze przynajmniej kilka miesięcy”, a miejsce „w tej chwili jest bardzo niebezpieczne”.

Autor wpisu podkreśla, że usunięcie zagrożeń i dopełnienie formalności zajmie dużo czasu. Zwraca też uwagę na turystów, którzy często pokonują długie dystanse, by zobaczyć to miejsce. Jak czytamy na FB, warto pomyśleć o lepszym informowaniu odwiedzających oraz przekierowaniu ruchu do innych wąwozów, których w okolicy nie brakuje.

Na razie jednak jedno jest pewne – Wąwóz Korzeniowy pozostanie niedostępny, a jego ponowne otwarcie zależy od zakończenia wszystkich prac i zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.

14