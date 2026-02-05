Pijany taksówkarz woził pasażerów po Chełmie. Miał prawie 3 promile alkoholu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-05 7:45

Prawie 3 promile alkoholu w organizmie miał 56-letni taksówkarz z Chełma, który przewoził dwoje pasażerów. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej po zgłoszeniu dotyczącym jego podejrzanej jazdy w centrum miasta.

Pijany taksówkarz woził pasażerów po Chełmie. Miał prawie 3 promile alkoholu

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • Chełm, centrum miasta
  • Kierowca: 56-letni taksówkarz
  • Prawie 3 promile alkoholu
  • W pojeździe dwoje pasażerów
  • Kierowca zatrzymany
  • Auto tymczasowo zajęte
  • Sprawa trafi do sądu

Do zdarzenia doszło we wtorek (3.02) przed godziną 16. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Chełmie otrzymał telefoniczne zgłoszenie o taksówkarzu, który prawdopodobnie prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu. Z przekazanych informacji wynikało, że samochód porusza się w rejonie deptaka w centrum Chełma. Na miejsce natychmiast skierowano patrol ruchu drogowego. Policjanci zauważyli wskazaną taksówkę na ulicy Lwowskiej i zatrzymali ją do kontroli. Za kierownicą Dacii siedział 56-letni mężczyzna, który w tym czasie realizował kurs i przewoził dwoje pasażerów. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu.

Czytaj też: 13-latek za kierownicą volkswagena. Obok pijany ojczym

Nietrzeźwy taksówkarz został zatrzymany, a pojazd, którym kierował, tymczasowo zajęty. Teraz mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Czytaj też: Mariusza potrącił przyjaciel byłej żony. Sprawca jechał z synem ofiary! Tragiczny finał wypadku

Policja podkreśla, że szybka reakcja świadków ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach. - Widząc niebezpieczną sytuację, nie bójmy się reagować. Być może zapobiegnie to tragedii. Nawet anonimowa informacja przekazana policjantom o tym, że ktoś kieruje po alkoholu, może uratować czyjeś życie - apeluje nadkomisarz Ewa Czyż.

Pijany cudzoziemiec szalał na harleyu po Katowicach. Wjechał na chodnik
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CHEŁM