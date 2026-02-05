Chełm, centrum miasta

Kierowca: 56-letni taksówkarz

Prawie 3 promile alkoholu

W pojeździe dwoje pasażerów

Kierowca zatrzymany

Auto tymczasowo zajęte

Sprawa trafi do sądu

Do zdarzenia doszło we wtorek (3.02) przed godziną 16. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Chełmie otrzymał telefoniczne zgłoszenie o taksówkarzu, który prawdopodobnie prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu. Z przekazanych informacji wynikało, że samochód porusza się w rejonie deptaka w centrum Chełma. Na miejsce natychmiast skierowano patrol ruchu drogowego. Policjanci zauważyli wskazaną taksówkę na ulicy Lwowskiej i zatrzymali ją do kontroli. Za kierownicą Dacii siedział 56-letni mężczyzna, który w tym czasie realizował kurs i przewoził dwoje pasażerów. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu.

Nietrzeźwy taksówkarz został zatrzymany, a pojazd, którym kierował, tymczasowo zajęty. Teraz mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Policja podkreśla, że szybka reakcja świadków ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach. - Widząc niebezpieczną sytuację, nie bójmy się reagować. Być może zapobiegnie to tragedii. Nawet anonimowa informacja przekazana policjantom o tym, że ktoś kieruje po alkoholu, może uratować czyjeś życie - apeluje nadkomisarz Ewa Czyż.