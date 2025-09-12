Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że szczegóły zostaną podane po analizie drona.

Każdy obiekt sprawdzają policyjni pirotechnicy i specjaliści.

Większość dronów spadających na terytorium Polski była nieuzbrojona.

Ponad 600 policjantów i strażaków wspiera wojsko w neutralizacji dronów.

Fragmenty dronów znaleziono już w pięciu województwach.

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o wielokrotnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Incydent określono jako akt agresji i realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.

Uruchomiono procedury obronne, część dronów została zestrzelona.

O odnalezieniu drona w miejscowości Przymiarki rzeczniczka MSWiA poinformowała w czwartek wieczorem na portalu X. - Wszystkie służby zostały powiadomione. Policja będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren - zaznaczyła Gałecka.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że dokładne informacje na ten temat będą podane po analizie znalezionego drona. - Każdy taki obiekt, który został bądź to zestrzelony, bądź spadł na terytorium Polski, jest oglądany przez pirotechników policyjnych, przez specjalistów policji, którzy są na miejscu - przypomniał podczas konferencji prasowej w Terespolu, związanej z zamknięciem przejść granicznych z Białorusią. Dodał, że większość dronów, które spadły na terytorium Polski, była nieuzbrojona.

Wcześniej rzeczniczka MSWiA informowała m.in., że ponad 600 funkcjonariuszy Policji oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej bierze udział w neutralizacji dronów, wspierając wojsko w akcji poszukiwawczej.

Rosyjskie drony nad Polską

Do tej pory fragmenty dronów znaleziono w miejscowościach na terenie pięciu województw. W woj. lubelskim, (poza dronem w Przymiarkach): Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński), Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), Wyhalew (pow. parczewski), Bychawka Trzecia (pow. lubelski). W woj. mazowieckim drony znaleziono w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki) i na terenie gminy Korytnica, między miejscowościami Radiany i Sewerynów (pow. węgrowski), w woj. świętokrzyskim w Czyżowie (na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego), Sobótce (pow. opatowski) i Smykowie (pow. konecki), w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński), a w woj. warmińsko-mazurskim – w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreśliło, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.