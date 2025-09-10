- Pierwsze naruszenie przestrzeni powietrznej odnotowano ok. godz. 23.30 we wtorek, ostatnie ok. 6.30 w środę, naruszeń naliczono 19, ale to nie są ostateczne dane - powiedział podczas swojego wystąpienia w sejmie premier Donald Tusk. - Na chwilę obecną potwierdzono zestrzelenie trzech dronów; ostatni został zniszczony o godz. 6.45 - dodał szef rządu.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Dowództwo przekazało, że „doszło do bezprecedensowego w skali” naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron i był to „akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

