Strach w Czosnówce po upadku rosyjskiego drona. Agnieszka tuli córeczkę. "Straszne, że doczekałam takich czasów"

Mieszkańców Czosnówki pod Białą Podlaską obudziły wczesnym rankiem 10 września syreny policji straży i samochodów wojskowych. Gdy ludzie wybiegli na drogę okazało się, że na łące tuż przed wioską między drogą a torami kolejowymi leż ruski dron. Mieszkańcy obawiają się o swoje życie, kalkulują, co mogło by się stać gdyby dron spadał 600 metrów dalej.

Rosyjskie drony nad Polską. "To straszne, że doczekałam takich czasów"

Pani Agnieszka Kozakiewicz (30 l.) z córeczka Laurą (1 rok) i mężem mieszkają 600 m w linii prostej od miejsca gdzie na ziemie runą dron. Kobieta jest przerażona i zastanawia się, co mogło by się stać, gdyby maszyna poleciała dalej na jej dach. – To straszne, że doczekałam takich czasów – mówi z Laurą na ręku pani Agnieszka. – Przecież tak mało brakowało, a całą rodziną stracilibyśmy życie. Boję się o siebie, córeczkę i rodzinę. Jak Ruscy posunęli do czego takiego, to mogą w naszym kierunku wysłać więcej takich maszyn – pokazuje ręką stojące w oddali samochody wojskowe.

"Boję się o siebie i mieszkańców naszej wioski"

Pan Franciszek Żyła (63 l.) z Czosnówki nie przebiera w słowach. - Tyle przeżyłem, ale nie widziałem takiego chamstwa ze strony Ruskich – gestykuluje pan Franciszek. - Ci zbrodniarze chcą nas wykończyć i zaatakować Europę. Boję się o siebie i mieszkańców naszej wioski. Wypatruję czy znowu nie lecą jakieś drony, bo mieszkam kilometr od miejsca gdzie spadł ten dron. A co było by gdyby poleciał trochę dalej na moją posesję. Odpowiadam, było by kilka trupów - dodaje.

Rosyjskie drony w nocy z wtorku na środę (9.09/10.09) naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zostały zestrzelone przez wojsko. Obecnie trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków dronów. - Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli apelujemy by w przypadku zaobserwowania nieznanego obiektu lub jego szczątków nie zbliżać się, nie dotykać ani ich nie przenosić. Takie elementy mogą pozostawać zagrożeniem i zawierać materiały niebezpieczne. Muszą być bezwzględnie sprawdzone przez odpowiednie służby. Prosimy, aby każde sygnały zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren - ostrzega Ministerstwo Obrony Narodowej.

Na terytorium naszego kraju znaleziono do tej pory 7 dronów i 1 szczątki pocisków:

Cześniki - 1 dron

Czosnówka - 1 dron

Wyryki - 1 dron (uszkodzony budynek, uszkodzony samochód)

Krzywowierzba-Kolonia - 1 dron

Wyhalew - 1 szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia

Wohyń - 1 dron

Mniszków - 1 dron

Olesno - 1 dron

W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona