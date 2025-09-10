Strach w Czosnówce po upadku rosyjskiego drona. Agnieszka tuli córeczkę. "Straszne, że doczekałam takich czasów"

2025-09-10 13:09

Wczesnym rankiem 10 września mieszkańców Czosnówki pod Białą Podlaską obudziły syreny służb i huk silników wojskowych pojazdów. Na łące tuż przed wioską, między drogą a torami kolejowymi, spadł rosyjski dron. Zaskoczeni i przerażeni ludzie mówią wprost, że obawiają się o swoje życie – wystarczyło bowiem kilkaset metrów dalej, by maszyna runęła na domy.

Rosyjskie drony nad Polską. "To straszne, że doczekałam takich czasów"

Pani Agnieszka Kozakiewicz (30 l.) z córeczka Laurą (1 rok) i mężem mieszkają 600 m w linii prostej od miejsca gdzie na ziemie runą dron. Kobieta jest przerażona i zastanawia się, co mogło by się stać, gdyby maszyna poleciała dalej na jej dach. – To straszne, że doczekałam takich czasów – mówi z Laurą na ręku pani Agnieszka. – Przecież tak mało brakowało, a całą rodziną stracilibyśmy życie. Boję się o siebie, córeczkę i rodzinę. Jak Ruscy posunęli do czego takiego, to mogą w naszym kierunku wysłać więcej takich maszyn – pokazuje ręką stojące w oddali samochody wojskowe.

"Boję się o siebie i mieszkańców naszej wioski"

Pan Franciszek Żyła (63 l.) z Czosnówki nie przebiera w słowach. - Tyle przeżyłem, ale nie widziałem takiego chamstwa ze strony Ruskich  – gestykuluje pan Franciszek. - Ci zbrodniarze chcą nas wykończyć i zaatakować Europę. Boję się o siebie i mieszkańców naszej wioski. Wypatruję czy znowu nie lecą jakieś drony, bo mieszkam kilometr od miejsca gdzie spadł ten dron. A co było by gdyby poleciał trochę dalej na moją posesję. Odpowiadam, było by kilka trupów - dodaje.

Rosyjskie drony w nocy z wtorku na środę (9.09/10.09) naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zostały zestrzelone przez wojsko. Obecnie trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków dronów. - Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli apelujemy by w przypadku zaobserwowania nieznanego obiektu lub jego szczątków nie zbliżać się, nie dotykać ani ich nie przenosić. Takie elementy mogą pozostawać zagrożeniem i zawierać materiały niebezpieczne. Muszą być bezwzględnie sprawdzone przez odpowiednie służby. Prosimy, aby każde sygnały zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren - ostrzega Ministerstwo Obrony Narodowej.

Na terytorium naszego kraju znaleziono do tej pory 7 dronów i 1 szczątki pocisków:

  • Cześniki - 1 dron
  • Czosnówka - 1 dron
  • Wyryki - 1 dron (uszkodzony budynek, uszkodzony samochód)
  • Krzywowierzba-Kolonia - 1 dron
  • Wyhalew - 1 szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia
  • Wohyń - 1 dron
  • Mniszków - 1 dron
  • Olesno - 1 dron
W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona
Panika w Czosnówce po upadku drona.
