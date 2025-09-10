Cześniki, Wyryki, Wyhalew, Olesno. Służby znajdują kolejne szczątki rosyjskich dronów

Rosyjskie drony naruszyły w nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną i zostały zestrzelone przez wojsko. Władze w Warszawie zwołały nadzwyczajne posiedzenia i prowadzą konsultacje z NATO, a światowi przywódcy wyrazili solidarność z Polską. Do tej pory w 7 miejscach znaleziono szczątki dronów.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało przed godz. 8, że zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego. Wcześniej DORSZ podkreśliło, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej w związku z masowym atakiem Rosji na Ukrainę jest „aktem agresji”, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa polskich obywateli.

Gdzie znaleziono szczątki dronów w Polsce?

Na terytorium naszego kraju znaleziono do tej pory 7 dronów i 1 szczątki pociskó

  • Cześniki - 1 dron
  • Czosnówka - 1 dron
  • Wyryki - 1 dron (uszkodzony budynek, uszkodzony samochód)
  • Krzywowierzba-Kolonia - 1 dron
  • Wyhalew - 1 szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia
  • Wohyń - 1 dron
  • Mniszków - 1 dron
  • Olesno - 1 dron

W woj. lubelskim, według nieoficjalnych ustaleń PAP, drony spadły na pola uprawne.

W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona
Dron uszkodził dach domu w Wyrykach. Odwołano zajęcia w szkołach i przedszkolach
8 zdjęć
