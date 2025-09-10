Cześniki, Wyryki, Wyhalew, Olesno. Służby znajdują kolejne szczątki rosyjskich dronów

Rosyjskie drony w nocy z wtorku na środę naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zostały zestrzelone przez wojsko. Władze w Warszawie zwołały nadzwyczajne posiedzenia, prowadzą też konsultacje z NATO. Światowi przywódcy wyrazili solidarność z Polską, określając naruszenie polskiej przestrzeni jako bezprecedensową prowokację Rosji.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało przed godz. 8, że zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego. Wcześniej DORSZ podkreśliło, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej w związku z masowym atakiem Rosji na Ukrainę jest „aktem agresji”, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa polskich obywateli.

Gdzie znaleziono szczątki dronów w Polsce?

Na terytorium naszego kraju znaleziono do tej pory 7 dronów i 1 szczątki pociskó

Cześniki - 1 dron

Czosnówka - 1 dron

Wyryki - 1 dron (uszkodzony budynek, uszkodzony samochód)

Krzywowierzba-Kolonia - 1 dron

Wyhalew - 1 szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia

Wohyń - 1 dron

Mniszków - 1 dron

Olesno - 1 dron

W woj. lubelskim, według nieoficjalnych ustaleń PAP, drony spadły na pola uprawne.

