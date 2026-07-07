Nie żyje kobieta potrącona przez kuriera. Tragiczny wypadek w Lublinie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Artur Mazurek
Artur Mazurek
2026-07-07 8:30

Tragiczny finał wypadku, do którego doszło przy jednym z bloków na ul. Krańcowej w Lublinie. Starsza kobieta, potrącona przez samochód kurierski podczas cofania, zmarła w szpitalu. Policja zatrzymała kierowcę i wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Ambulans z włączonymi sygnałami świetlnymi. O tragicznym wypadku w Lublinie przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Do wypadku doszło w poniedziałek, 6 lipca, po godzinie 12 przy jednym z bloków przy ul. Krańcowej w Lublinie. Jak informuje Radio Eska, samochód należący do firmy kurierskiej wjechał na chodnik przed budynkiem.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że podczas wykonywania manewru cofania kierowca potrącił starszą kobietę. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a poszkodowana została przetransportowana do szpitala w stanie ciężkim.

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Niestety, mimo wysiłków lekarzy, życia kobiety nie udało się uratować. Informację o jej śmierci przekazało Radio Eska.

Policjanci zatrzymali 30-letniego kierowcę samochodu kurierskiego. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny tragicznego wypadku.

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TRAGICZNY WYPADEK
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