Nie wszystkie przebudowy będą oznaczały obowiązek montażu windy

Plany dotyczące obowiązkowego montażu wind w przebudowywanych budynkach wywołały duże zainteresowanie wśród właścicieli nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych i inwestorów. Wiele osób obawiało się, że modernizacja starszych obiektów będzie wiązać się z kosztowną koniecznością instalacji dźwigu. Teraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii potwierdziło, że przepisy nie będą stosowane bez wyjątków. W określonych sytuacjach będzie można uzyskać zgodę na odstępstwo od tego obowiązku.

Nowe przepisy dotyczą nie tylko nowych budynków

Resort pracuje nad rozporządzeniem określającym warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt przewiduje obowiązek wyposażania w windy nie tylko nowo powstających obiektów, lecz także części budynków poddawanych przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania. Nowe wymagania mają objąć:

budynki użyteczności publicznej liczące co najmniej dwie kondygnacje,

budynki zamieszkania zbiorowego posiadające dwie lub więcej kondygnacji (z określonymi wyjątkami),

budynki mieszkalne wielorodzinne mające trzy lub więcej kondygnacji.

Jeżeli modernizacja obejmie jedynie fragment budynku, obowiązek dostosowania ma dotyczyć wyłącznie przebudowywanej części.

Ministerstwo zostawia furtkę dla inwestorów

Najważniejszą zmianą jest jednak możliwość uzyskania odstępstwa od wymagań technicznych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii potwierdziło, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach inwestor nie będzie musiał montować windy.

Takie rozwiązanie przewidziano przede wszystkim dla sytuacji, w których zastosowanie nowych przepisów jest niemożliwe lub wyjątkowo utrudnione. Przykładem mogą być budynki wpisane do rejestru zabytków albo obiekty, których konstrukcja uniemożliwia wykonanie szybu windowego bez poważnej ingerencji w ich strukturę.

Decyzja ministerstwa oznacza, że właściciele starszych budynków nie muszą obawiać się, iż każda przebudowa będzie automatycznie wymagała montażu windy. Choć nowe przepisy mają poprawić dostępność budynków dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, ustawodawca pozostawi możliwość odstąpienia od tego obowiązku tam, gdzie realizacja inwestycji byłaby wyjątkowo trudna lub nieproporcjonalnie kosztowna.

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