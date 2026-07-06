Wyniki LOTTO 6.07.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-07-06 14:09

Sprawdź, jakie liczby padły w dzisiejszych losowaniach Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto. Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki Lotto 6.07.2026, które rozstrzygają o losach dzisiejszych pul nagród i wysokich wygranych. Porównaj swoje kupony z zestawieniem i przekonaj się, czy to właśnie Ty zgarniesz dzisiaj finansową premię od losu.

Kupon Lotto leżący na polskich banknotach o nominałach 50 i 100 złotych. O wynikach losowań przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock

Wyniki MultiMulti 6.07.2026

Godzina 14:00: 1, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 33, 42, 45, 54, 57, 59, 61, 64, 78 oraz dodatkowo 15.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 6.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 6.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 6.07.2026

Godzina 14:00: 1, 6, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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