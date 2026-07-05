Niedzielny relaks z milionem w tle? Wyniki Mini Lotto, Ekstra Pensji i Kaskady (05.07.2026) wjeżdżają na stół

Redakcja se.pl
2026-07-05 13:35

Sprawdź, czy dzisiejsze losowania zamienią twój niedzielny wieczór w wielkie świętowanie, o którym dowiedzą się wszyscy sąsiedzi. Poniżej publikujemy oficjalne wyniki Lotto z niedzieli 5 lipca 2026 roku dla gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Nawet jeśli to nie jest twój wielki dzień na rozbicie banku, rzut oka na liczby może cię bardzo mile zaskoczyć tuż przed startem nowego tygodnia.

Kupon Lotto z wydrukowanymi liczbami i logo z żółtą gwiazdą. O wynikach losowania przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Fragment kuponu lotto z wylosowanymi numerami oraz charakterystyczne logo gry, symbolizujące szansę na wygraną. Aktualne wyniki losowań sprawdzisz na portalu Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 5.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 5.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 5.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 5.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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