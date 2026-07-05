Niedzielny relaks z milionem w tle? Wyniki Mini Lotto, Ekstra Pensji i Kaskady (05.07.2026) wjeżdżają na stół

Sprawdź, czy dzisiejsze losowania zamienią twój niedzielny wieczór w wielkie świętowanie, o którym dowiedzą się wszyscy sąsiedzi. Poniżej publikujemy oficjalne wyniki Lotto z niedzieli 5 lipca 2026 roku dla gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Nawet jeśli to nie jest twój wielki dzień na rozbicie banku, rzut oka na liczby może cię bardzo mile zaskoczyć tuż przed startem nowego tygodnia.

Autor: Shutterstock Fragment kuponu lotto z wylosowanymi numerami oraz charakterystyczne logo gry, symbolizujące szansę na wygraną. Aktualne wyniki losowań sprawdzisz na portalu Super Biznes.