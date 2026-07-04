Weekend na jachcie czy dalej parówki z grilla? Sprawdź wyniki Lotto, Multi Multi i Mini z 04.07.2026

Redakcja se.pl
2026-07-04 13:35

Sobotni wieczór to idealny moment, by sprawdzić, czy twój los właśnie wykręcił niesamowity numer. Wyniki Lotto z soboty 4 lipca 2026 roku mogą sprawić, że zamiast planować skromny urlop, zaczniesz przeglądać oferty luksusowych rezydencji. Zerknij na dzisiejsze liczby w Lotto Plus, Ekstra Pensji czy Kaskadzie i przekonaj się, czy twoje życie właśnie nabrało niesamowitego tempa.

Kupon Lotto leży na banknotach o nominale 100 złotych. O wynikach losowania z 4 lipca przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Kupon Lotto z polami do zaznaczenia liczb leży na tle banknotów 100 złotowych. Ilustruje to temat losowań Lotto i Eurojackpot, o których możesz przeczytać więcej na Super Biznes.

Wyniki Lotto 4.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 4.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 4.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 4.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 4.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 4.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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