Luksusowy jacht czy dalej rower wodny? Sprawdź dzisiejsze wyniki EuroJackpot, Mini Lotto i Kaskady (3.07.2026)

Redakcja se.pl
2026-07-03 14:11

Piątkowy wieczór to idealny moment, by sprawdzić, czy szczęście uśmiechnęło się do ciebie w losowaniach EuroJackpot, Multi Multi czy Mini Lotto. Zobacz, jakie liczby wygrały w Lotto dzisiaj 3 lipca 2026 roku i przekonaj się, czy twoje plany na lipiec właśnie nabrały luksusowego rozmachu. Kaskada i Ekstra Pensja też są w grze, więc wyciągnij kupony z portfela i porównaj je z oficjalnymi wynikami.

Maszyny losujące gier Multi Multi i Mini Lotto. Wyniki dzisiejszych losowań sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Maszyny losujące Lotto: bębnowa do Multi Multi z żółtymi kulami i prostopadłościenna do Mini Lotto z kolorowymi kulami, na tle fioletowych i żółtych plansz z logotypami. Więcej o wynikach loterii przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki EuroJackpot 3.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 3.07.2026

Godzina 14:00: 3, 4, 6, 10, 22, 28, 29, 38, 47, 48, 49, 52, 54, 56, 61, 64, 65, 67, 71, 78 oraz dodatkowo 65.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 3.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 3.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 3.07.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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