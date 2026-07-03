Wyniki LOTTO 3.07.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-07-03 14:11

Sprawdź wyniki Lotto 3 lipca 2026 i przekonaj się, czy szczęśliwe liczby w dzisiejszych grach EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada oraz MiniLotto padły właśnie na Twoim kuponie. Poniżej publikujemy zestawienie wszystkich wylosowanych numerów, które mogą odmienić Twój los w ten lipcowy wieczór. Porównaj swoje skreślenia z oficjalnymi wynikami i zweryfikuj, czy dzisiejsza pula nagród trafiła właśnie do Twojej kieszeni.

Maszyna losująca z wirującymi żółtymi kulkami Lotto. O wynikach losowań z 3 lipca przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Maszyna losująca Lotto z wirującymi żółtymi kulami, jedna kula stacjonuje w rynnie z innymi wylosowanymi już numerami. Na tle fioletowe i żółte ściany. Sprawdź, czy zostałeś milionerem dzięki losowaniu Lotto na Super Biznes.

Wyniki EuroJackpot 3.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 3.07.2026

Godzina 14:00: 3, 4, 6, 10, 22, 28, 29, 38, 47, 48, 49, 52, 54, 56, 61, 64, 65, 67, 71, 78 oraz dodatkowo 65.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 3.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 3.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 3.07.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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