Wyniki LOTTO 3.07.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki EuroJackpot 3.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 3.07.2026

Godzina 14:00: 3, 4, 6, 10, 22, 28, 29, 38, 47, 48, 49, 52, 54, 56, 61, 64, 65, 67, 71, 78 oraz dodatkowo 65.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 3.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 3.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 3.07.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00 Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto) Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00 Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00 Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00 Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00 Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00 Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00) Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54 Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52