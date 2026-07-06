Szefie, ja chyba rezygnuję! Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto z poniedziałku (6.07.2026)

Redakcja se.pl
2026-07-06 14:09

Poniedziałek wcale nie musi być szary, jeśli twoje liczby w końcu trafiły prosto w dziesiątkę. Wyniki lotto dzisiaj 6 lipca 2026 roku to dla wielu szansa na szybkie pożegnanie się z rutyną i przelew, który zawstydzi każdą zwykłą wypłatę. Zamiast planować kolejne nadgodziny, sprawdź, czy Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada lub Ekstra Pensja wywróciły właśnie twoją rzeczywistość do góry nogami.

Kupony gier Lotto, Eurojackpot i Keno leżące na banknotach o wysokich nominałach. O wynikach losowań czytaj w SE Lublin.
Autor: Shutterstock Kupony Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Premia, leżące na banknotach polskich złotych o nominałach 100, 200 i 500, symbolizują szansę na wygraną w grach losowych, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 6.07.2026

Godzina 14:00: 1, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 33, 42, 45, 54, 57, 59, 61, 64, 78 oraz dodatkowo 15.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 6.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 6.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 6.07.2026

Godzina 14:00: 1, 6, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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