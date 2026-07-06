Szefie, ja chyba rezygnuję! Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto z poniedziałku (6.07.2026)

Poniedziałek wcale nie musi być szary, jeśli twoje liczby w końcu trafiły prosto w dziesiątkę. Wyniki lotto dzisiaj 6 lipca 2026 roku to dla wielu szansa na szybkie pożegnanie się z rutyną i przelew, który zawstydzi każdą zwykłą wypłatę. Zamiast planować kolejne nadgodziny, sprawdź, czy Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada lub Ekstra Pensja wywróciły właśnie twoją rzeczywistość do góry nogami.

Autor: Shutterstock Kupony Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Premia, leżące na banknotach polskich złotych o nominałach 100, 200 i 500, symbolizują szansę na wygraną w grach losowych, o czym przeczytasz na Super Biznes.