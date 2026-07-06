Tragiczny wypadek w Lubartowie. Rowerzysta zginął pod kołami ciężarówki

Dramat rozegrał się w poniedziałek w okolicach godziny 10.30 na trasie krajowej. Funkcjonariusze pracujący na miejscu wstępnie ustalili przebieg całego zdarzenia. Okazało się, że kierowca ciężarowego mercedesa uderzył w osiemdziesięcioletniego cyklistę na rondzie, gdy obaj uczestnicy ruchu drogowego jechali dokładnie w tym samym kierunku.

Świadkowie zdarzenia natychmiast zaalarmowali odpowiednie służby ratunkowe. Przybyli na miejsce medycy od razu przystąpili do udzielania pomocy i rozpoczęli zaawansowaną walkę o życie potrąconego 80-latka, ale obrażenia okazały się zbyt poważne i poszkodowany zmarł.

Kierowca mercedesa sprawdzony alkomatem przez lubartowską policję

Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny siedzącego za kierownicą samochodu ciężarowego. Wynik badania alkomatem jednoznacznie potwierdził, że sprawca śmiertelnego wypadku był trzeźwy. Obecnie na miejscu wypadku wciąż działają policjanci z lubartowskiego wydziału ruchu drogowego, a całą procedurę nadzoruje prokurator. Śledczy prowadzą szczegółowe oględziny, które pozwolą zrekonstruować dokładne przyczyny tego tragicznego w skutkach potrącenia.