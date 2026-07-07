Na te numery uważaj. Oszuści liczą, że odbierzesz! [LISTA]

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-07 14:40

Nieznane połączenia telefoniczne mogą wydawać się niewinne, ale coraz częściej są pierwszym krokiem do oszustwa. Przestępcy wykorzystują numery telefonów, aby wyłudzać dane, pieniądze lub nakłonić rozmówców do wykonania niebezpiecznych działań. Jeśli zobaczysz połączenie z podejrzanego numeru, lepiej zachowaj ostrożność.

Na jakie numery telefonu uważać? Oszuści nie zwalniają tempa

W ostatnim czasie wiele podejrzanych połączeń pochodzi z numerów zagranicznych. Użytkownicy zgłaszają szczególnie dziwne telefony z Wielkiej Brytanii (+44), Austrii (+43) czy Francji (+33). Przestępcy liczą prawdopodobnie na to, że odbiorca zobaczy nieznany numer i z ciekawości odbierze lub oddzwoni. Często samo odebranie telefonu może prowadzić do próby wyłudzenia informacji, a oddzwonienie na niektóre numery może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Warto pamiętać, że zagraniczny numer nie zawsze oznacza prawdziwy kontakt z firmą lub instytucją. Oszuści mogą wykorzystywać numery z innych krajów, aby utrudnić ich identyfikację i wzbudzić mniejsze podejrzenia. Zebraliśmy listę numerów, na które lepie uważać - znajdziecie je w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tych numerów unikaj. Mogą dzwonić oszuści [LISTA]

Dłonie osoby trzymającej telefon z podejrzanymi wiadomościami tekstowymi. O oszustwach telefonicznych przeczytasz na SE Lublin.
Galeria zdjęć 12

Jak działają oszuści telefoniczni?

Metody przestępców są coraz bardziej wyrafinowane. Często nie próbują od razu wyłudzić pieniędzy - najpierw chcą zdobyć zaufanie rozmówcy. Najpopularniejsze sposoby działania to np.:

  • Oszuści podszywają się pod przedstawicieli banków i informują o rzekomym zagrożeniu dla konta. Mogą twierdzić, że ktoś próbuje wykonać przelew lub włamać się do bankowości internetowej.
  • Popularnym sposobem jest wiadomość lub telefon dotyczący niedostarczonej przesyłki. Oszust może poprosić o dopłatę, kliknięcie w link lub potwierdzenie danych.
  • Niektóre połączenia mają zachęcić odbiorcę do udziału w fikcyjnym konkursie, inwestycji lub promocji.
  • Przestępcy wykorzystują emocje i presję czasu. Mogą udawać członka rodziny, funkcjonariusza policji lub inną zaufaną osobę, aby przekonać ofiarę do przekazania pieniędzy.

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Dziwne telefony zza granicy. Co robić?

Jeżeli odbierzesz telefon od nieznanej osoby, pamiętaj o kilku zasadach:

  • nie podawaj loginów, haseł ani kodów SMS,
  • nie instaluj aplikacji na prośbę rozmówcy,
  • nie potwierdzaj danych osobowych,
  • nie wykonuj przelewów pod presją czasu,
  • rozłącz się i samodzielnie skontaktuj się z daną instytucją.

Jeżeli rozmowa wydaje się podejrzana, najlepiej zakończyć połączenie. Prawdziwy pracownik banku czy urzędu nigdy nie będzie wymagał podawania poufnych informacji przez telefon.

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