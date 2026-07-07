Lublin pożegna 17-letnią Wiktorię. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb

Nekrolog zawiera szczegóły ceremonii pogrzebowej. Jak wynika z zamieszczonej informacji, nabożeństwo żałobne odbędzie się w piątek, 10 lipca 2026 roku o godzinie 14 w Kaplicy Cmentarnej przy ul. dr. Męcz. Majdanka w Lublinie. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłej do grobu.

Tragedia na ul. Lipowej wstrząsnęła Lublinem

Do tragicznego wypadku doszło w nocy na ul. Lipowej, naprzeciwko bramy najstarszego cmentarza w Lublinie. Według wstępnych ustaleń policji BMW, którym podróżowało czworo młodych ludzi, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechało na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się z jadącą z naprzeciwka toyotą. Po zderzeniu samochód dachował.

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17-letnia Wiktoria, pasażerka BMW, zginęła na miejscu. Pozostali uczestnicy zdarzenia zostali ranni. Policja ustaliła, że za kierownicą siedział 19-letni mężczyzna, który z obrażeniami trafił do szpitala. Śledztwo w sprawie okoliczności wypadku nadal trwa.

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