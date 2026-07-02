W tragicznym wypadku w Lublinie zginęła Wiktoria. Kierowca BMW usłyszał zarzuty

Tragiczny wypadek w Lublinie: 17-letnia Wiktoria zginęła, a siedem osób trafiło do szpitala po zderzeniu aut na ulicy Lipowej.

Dowiedz się, dlaczego prokuratura żąda aresztu dla sprawcy i jakie nowe fakty ujawniono w tej wstrząsającej sprawie.

Do tego strasznego wypadku doszło we wtorek, 30.06 o godzinie 3:45 na ulicy Lipowej w Lublinie. W zderzeniu BWM i Toyoty na miejscu zginęła zaledwie 17-letnia Wiktoria, a siedem osób trafiło do szpitala. Trzy z nich odniosły poważniejsze obrażenia, ale nie zagrają one ich życiu.

Dwa zarzuty usłyszał 19-letni kierowca BMW. Mężczyzna nie miał prawa jazdy.

Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się znajdując się w stanie nietrzeźwości i drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości. - mówi w rozmowie z reporterem Radia ESKA prokurator Marcin Kozak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

19-latkowi grozi od 5 do 20 lat odsiadki. Nie przyznał się do winy. Mężczyzna cały czas przebywa w szpitalu. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Trwa przesłuchiwanie świadków wypadku.

Śledczy nie udzielają jeszcze informacji o stanie trzeźwości uczestników wypadku. Czekają też cały czas na opinię biegłych, dotyczącą prędkości, z którą jechało BMW.