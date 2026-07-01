"Brakuje słów". 17-letnia Wiktoria miała przed sobą całe życie. Tragiczny finał nocnej przejażdżki BMW

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Konsultacja: jch
2026-07-01 10:09

Przyjaciele żegnają siedemnastoletnią Wiktorię, która zginęła tragicznie we wtorek nad ranem w centrum Lublina. Była pasażerką starego BMW, którego kierowca wpadł w poślizg na mokrej jezdni i czołowo zderzył się z jadącą z naprzeciwka toyotą i dachował. Sprawca tragedii, 19-latek trafił do szpitala. Dziewczyna nie żyje. "Była wspaniałą osobą pełną życia i dobra" - żegnają ją znajomi.

  • 17-letnia Wiktoria zginęła w tragicznym wypadku BMW w centrum Lublina.
  • 19-letni kierowca BMW przebywa w szpitalu pod policyjną eskortą.
  • Śledczy czekają na wyniki badań i przesłuchanie kierowcy.
  • Przy miejscu tragedii pojawiły się znicze, kwiaty i zdjęcie Wiktorii.

O tragedii, do jakiej doszło na ulicy Lipowej, dosłownie naprzeciwko bramy najstarszego z lubelskich cmentarzy przypominają jeszcze po kilkudziesięciu godzinach ślady krwi i oleju samochodowego na asfalcie. A także zdjęcie ofiary i znicze, które postawiono pod drzewem, obok którego zatrzymało się BMW. - Piękna kobieta, miała całe życie przed sobą. A stała się jej krzywda - jakiś mężczyzna, ojciec dwójki kilkuletnich dzieci próbuje tłumaczyć im, dlaczego znicze stoją tutaj, a nie na cmentarzu. Nie potrafił wytłumaczyć.

- Z ogromnym smutkiem informujemy, że w tragicznym wypadku odeszła nasza przyjaciółka Wiktoria. Miała zaledwie 17 lat. Brakuje słów, które mogłyby opisać ból i niedowierzanie, jakie teraz czujemy. Była wspaniałą osobą – pełną życia, uśmiechu i dobra. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci – napisali bliscy dziewczyny w liście do portalu Spotted Lublin, dodając, że „przyjaciele złożyli wyrazy współczucia rodzinie i wszystkim, którzy znali Wiktorię. Zaapelowali także o uszanowanie prywatności bliskich oraz prośbę o niepowielanie niepotwierdzonych informacji na temat zdarzenia.

17-letnia Wiktoria zginęła w tragicznym wypadku BMW w centrum Lublina
Autor: Mucha Mariusz / Super Express

O samym wypadku wiele już wiadomo. W BMW serii 5 o oznaczeniu E39, którego zakończono w 2004 roku jechało cztery osoby: Wiktoria i trzech młodych mężczyzn. Ten egzemplarz, który brał udział w wypadku trudno nazwać kolekcjonerskim. To gruz z łysymi oponami, nie przeszkodziło to kierowcy w korzystaniu z pełnej mocy sześciu cylindrów, podbijanych jeszcze przez potężny bas głośnika w bagażniku. Głośnik spory wydatek, większy niż lepsze opony. Była 3.45, kiedy BMW pojawiło się na Lipowej od strony Parku Saskiego. To prosta ulica. Pusta o tej porze, ale mokra, gdyż trochę wcześniej spadł rzęsisty deszcz.

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- Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący BMW poruszał się ulicą Lipową od strony Alej Racławickich. Na prostym odcinku drogi, w rejonie skrzyżowania z ulicą Ofiar Katynia, z nieustalonych dotąd przyczyn najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z jadącą z naprzeciwka toyotą. Po zderzeniu BMW dachowało - opowiada podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. W białym japońskim aucie z charakterystycznymi oznaczeniami firm "przewozu osób" jechało pięć osób. Kierowca nie mógł nic zrobić.

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- Usłyszałem potężny huk, a chwilę później przeraźliwy pisk kilku kobiet - opowiada mieszkający w pobliżu mężczyzna. Szybko pojawiła się pomoc, trzy straże pożarne, policja, pogotowie ratunkowe. Ofiara wypadku, pasażerka BMW leżała na asfalcie. Jej nie dało się już pomóc. W samochodzie już nie było nikogo. Żaden z panów jadących w nim nie przyznawał się do prowadzenia samochodu. Policjantom udało się oczywiście ustalić, że kierowcą był 19-letni mężczyzna. Z obrażeniami wewnętrznymi trafił do szpitala, ma m.in uszkodzoną wątrobę. Czuwają nad nim nie tylko lekarze, ale i policjanci.

- Wciąż trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie, mężczyzna przebywa w szpitalu pod eskortą policji. Ze względu na stan w jakim się znajduje, nie został jeszcze przesłuchany - mówi SE podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Nie wiadomo, jakie usłyszy zarzuty, z tym przyjdzie poczekać do wyników badania krwi. Wiktorii nikt już życia nie zwróci.

Rozbite wraki aut w Lublinie. Na miniaturze czarno-białe zdjęcie zmarłej Wiktorii. O tragedii przeczytasz na SE Lublin.
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Śmiertelny wypadek w centrum Lublina
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