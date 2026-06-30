Tragiczny wypadek w Lublinie. Nie żyje jedna osoba, siedem trafiło do szpitala

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 3:45 na ul. Lipowej. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący BMW jechał ulicą Lipową od strony Alej Racławickich. Na prostym odcinku drogi, w rejonie skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia, z dotychczas nieustalonych przyczyn najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do czołowego zderzenia z jadącą z naprzeciwka Toyotą. Siła uderzenia była tak duża, że BMW dachowało.

W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła pasażerka BMW. Siedem osób podróżujących pojazdami zostało przetransportowanych do szpitali, gdzie udzielana jest im pomoc medyczna.

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Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady, wykonywali oględziny oraz ustalali świadków, aby dokładnie odtworzyć przebieg tragicznego zdarzenia.

Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość, brawura oraz chwila nieuwagi za kierownicą mogą prowadzić do tragedii.

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 3:45 na ul. Lipowej. Na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący BMW jechał ulicą Lipową od strony Alej Racławickich. Na prostym odcinku drogi, w rejonie skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia, z dotychczas nieustalonych przyczyn najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do czołowego zderzenia z jadącą z naprzeciwka Toyotą. Siła uderzenia była tak duża, że BMW dachowało.

W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła pasażerka BMW. Siedem osób podróżujących pojazdami zostało przetransportowanych do szpitali, gdzie udzielana jest im pomoc medyczna.

Czytaj też: Driftem prosto do więzienia! Popisy za kierownicą BMW skończyły się dla niego katastrofą [ZDJĘCIA]

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady, wykonywali oględziny oraz ustalali świadków, aby dokładnie odtworzyć przebieg tragicznego zdarzenia.

Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość, brawura oraz chwila nieuwagi za kierownicą mogą prowadzić do tragedii.

Pokój Zbrodni - upozorował tragiczny wypadek

Pokój Zbrodni - upozorował tragiczny wypadek